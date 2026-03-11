PODE ISSO?
Influenciadora abandona cão em meio à guerra e é detonada na web
A jovem deixou o animal com a babá que cuidava da casa antes de fugir
Por Franciely Gomes
Uma influenciadora causou polêmica nas redes sociais ao deixar seu cão para trás em meio à guerra no Oriente Médio. Conhecida como Maddy Burciaga, a francesa se mudou com a família de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), para as Ilhas Maurício, na África Orintal.
Em seu perfil do Instagram, que conta com cerca de 2,7 milhões de seguidores, a jovem revelou que deixou o animal de estimação com a babá que trabalhava em sua casa, cuidando de seu filho. “Era muito complicado porque havia muita burocracia”, disse.
Apesar da justificativa, a loira recebeu uma série de críticas por sua postura. “Animal não é brinquedo, não é objeto decorativo, não é saco. É um ser vivo que se apega, que tem hábitos, dos quais você é referência, e pelo qual você se responsabilizou por adotar”, disse uma internauta.
“E como é que não te dói abandonar o teu animal de estimação, quero dizer, o teu acessório para aumentar o seu engajamento? Algum remorso?”, disparou outra seguidora da influenciadora.
Abandono de animais na guerra
Maddy Burciaga não é a primeira a deixar o cachorro na guerra. Desde o início dos bombeiros do Irã, Israel e Estados Unidos, diversas pessoas têm abandonado os animais de estimação nas ruas ou em abrigos.
De acordo com informações da imprensa internacional, alguns animais estão sendo submetidos a autanasia, o ato deliberado de antecipar a morte de um paciente, para amenizar o sofrimento do abandono.
Abrigos e organizações de adoção de cães chegaram a relatar que estão com superlotação, devido ao recolhimento de inúmeros animais abandonados nas ruas de Dubai, desde o dia 28 de fevereiro.
