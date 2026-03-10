Tutores sacrificam animais para conseguir fugir da guerra

Os animais estão sendo acolhidos por abrigos - Foto: Ilustrativa | Freepik

A guerra no Oriente Médio está afetando os animais de estimação dos nativos da região. Moradores e imigrantes de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, estão abandonando os cães e gatos para poder fugir do país, que está sendo bombardeado pelo Irã.

De acordo com informações da imprensa internacional, alguns animais estão sendo submetidos a autanasia, o ato deliberado de antecipar a morte de um paciente, para amenizar o sofrimento do abandono.

Abrigos e organizações de adoção de cães chegaram a relatar que estão com superlotação, devido ao recolhimento de inúmeros animais abandonados nas ruas de Dubai, desde o dia 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel iniciaram o bombardeio no Irã.

Abandonos frequentes

Funcionários destas organizações de proteção aos animais revelaram que essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece em Dubai. O abandono de cães é muito frequente durante os períodos de guerra nos Emirados Árabes.

Além de serem deixados nas ruas do país, os animais também estão sendo abandonados no deserto da região, mais precisamente na fronteira de Omã, quando os tutores não conseguem seguir viagem com eles.