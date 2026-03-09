Pânico na Europa: fenômeno raro é confundido com míssil iraniano

Siga o A TARDE no Google

O fenõmeno atingiu uma casa da região - Foto: Reprodução | X

Um meteorito causou pânico ao cair em Koblenz, cidade da Alemanha, neste domingo, 8. O fenômeno raro foi confundido com um míssil iraniano e assustou os moradores da região, que estão apreensivos com a guerra do Oriente Médio.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o pedaço de cometa atingiu uma casa da região, danificando o telhado e formando um buraco em um dos cômodos da residência, com o tamanho de uma bola de futebol.

O chefe da operação do Corpo de Bombeiros de Koblenz, Benjamin Marx, alegou que a pedra se repetiu em vários pedaços, mas não deixou feridos ou mortos. “Havia pessoas no edifício, mas não dentro desse cômodo”, explicou.

🇩🇪‼️ ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Fragmentos de um meteorito causaram danos a telhados e casas na Renânia-Palatinado, Alemanha ☄️ pic.twitter.com/SNM5cIsE6g — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) March 8, 2026

Guerra no Irã

As especulações dos moradores de Koblenz sobre um possível míssil iraniano começaram após o avanço da guerra no Oriente Médio, que iniciou devido a uma série de bombardeios dos Estados Unidos e Israel ao Irã.

Os ataques ocasionaram na morte do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei. Como forma de retaliação, o governo iraniano passou a bombardear diversos países da região, tais como Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.