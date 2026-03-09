Menu
HOME > MUNDO
SUSTO

Pânico na Europa: fenômeno raro é confundido com míssil iraniano

Moradores da localidade ficaram desesperados aos avistarem o fenômeno no céu

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/03/2026 - 17:48 h

O fenõmeno atingiu uma casa da região
O fenõmeno atingiu uma casa da região

Um meteorito causou pânico ao cair em Koblenz, cidade da Alemanha, neste domingo, 8. O fenômeno raro foi confundido com um míssil iraniano e assustou os moradores da região, que estão apreensivos com a guerra do Oriente Médio.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o pedaço de cometa atingiu uma casa da região, danificando o telhado e formando um buraco em um dos cômodos da residência, com o tamanho de uma bola de futebol.

Leia Também:

Lula mostra preocupação e revela medo de invasão ao Brasil
Copa do Mundo 2026: México mobiliza 100 mil agentes após onda de violência
Jovem com medo de tobogã cria coragem e morre ao cair da estrutura

O chefe da operação do Corpo de Bombeiros de Koblenz, Benjamin Marx, alegou que a pedra se repetiu em vários pedaços, mas não deixou feridos ou mortos. “Havia pessoas no edifício, mas não dentro desse cômodo”, explicou.

Guerra no Irã

As especulações dos moradores de Koblenz sobre um possível míssil iraniano começaram após o avanço da guerra no Oriente Médio, que iniciou devido a uma série de bombardeios dos Estados Unidos e Israel ao Irã.

Os ataques ocasionaram na morte do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei. Como forma de retaliação, o governo iraniano passou a bombardear diversos países da região, tais como Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.

x