PERIGO

Jovem com medo de tobogã cria coragem e morre ao cair da estrutura

Vítima despencou de cerca de 4,5 metros e se chocou contra o chão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/03/2026 - 10:43 h

Uma mulher de 28 anos morreu, na última quinta-feira, 5, ao despencar da estrutura de um tobogã, no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. Antes de criar coragem para utilizar o brinquedo, Yuris Cristel Camila García havia demonstrado medo do equipamento.

A vítima caiu na curva da estrutura, despencando cerca de 4,5 metros até se chocar contra o chão e sofrer graves ferimentos no crânio, abdômen e tórax.

Ela chegou a ser socorrida, mas foi declarada morta a caminho do hospital. Segundo o laudo médico, Yuris sofreu traumatismo cranioencefálico e traumatismo toracoabdominal contuso. A jovem visitava o parque acompanhada de familiares e amigos.

Leia Também:

Filho de Ali Khamenei assume comando do Irã
Professor morre após cair em ‘pegadinha’ armada por alunos
Perigo no céu: Irã entra em alerta para chuva ácida após ataques

Entenda o acidente

A jovem teria perguntado a um funcionário se alguém iria pegá-la ao descer. Para tranquilizá-la, ele respondeu: "Sim, não tenha medo".

Segundos antes da descida, o mesmo rapaz prestou orientações: “Sempre de costas, pernas cruzadas e segure firme, ok? Não tenha medo”.

Em seguida, a jovem realiza a descida e, instantes depois, ouve-se um estrondo e uma pessoa reage, dizendo que algo havia se desprendido. Testemunhas afirmam que Yuris teria perdido o controle ao sair do tobogã.

A empresa Entre Flores SAS, responsável pela operação do parque, lamentou o ocorrido e se colocou à disposição das autoridades. De acordo com o comunicado, o parque fornecerá todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso e não fará novas declarações sobre as possíveis causas até a divulgação de um relatório oficial.

O acidente está sendo investigado pela polícia.

acidente Colômbia parque Parque de Exposições tobogã

x