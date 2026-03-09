Jovem com medo de tobogã cria coragem e morre ao cair da estrutura

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 28 anos morreu, na última quinta-feira, 5, ao despencar da estrutura de um tobogã, no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. Antes de criar coragem para utilizar o brinquedo, Yuris Cristel Camila García havia demonstrado medo do equipamento.

A vítima caiu na curva da estrutura, despencando cerca de 4,5 metros até se chocar contra o chão e sofrer graves ferimentos no crânio, abdômen e tórax.

Ela chegou a ser socorrida, mas foi declarada morta a caminho do hospital. Segundo o laudo médico, Yuris sofreu traumatismo cranioencefálico e traumatismo toracoabdominal contuso. A jovem visitava o parque acompanhada de familiares e amigos.

Entenda o acidente

A jovem teria perguntado a um funcionário se alguém iria pegá-la ao descer. Para tranquilizá-la, ele respondeu: "Sim, não tenha medo".

Segundos antes da descida, o mesmo rapaz prestou orientações: “Sempre de costas, pernas cruzadas e segure firme, ok? Não tenha medo”.

Em seguida, a jovem realiza a descida e, instantes depois, ouve-se um estrondo e uma pessoa reage, dizendo que algo havia se desprendido. Testemunhas afirmam que Yuris teria perdido o controle ao sair do tobogã.

A empresa Entre Flores SAS, responsável pela operação do parque, lamentou o ocorrido e se colocou à disposição das autoridades. De acordo com o comunicado, o parque fornecerá todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso e não fará novas declarações sobre as possíveis causas até a divulgação de um relatório oficial.

O acidente está sendo investigado pela polícia.

