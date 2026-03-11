Menu
DEFENDEU

Apresentador famoso defende curtida de Neymar em post de modelo

O comunicador ainda fomentou a justificativa usada pelo atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/03/2026 - 21:16 h

Neymar se envolveu em uma nova polêmica
Neymar se envolveu em uma nova polêmica -

Tiago Leifert saiu em defesa de Neymar nesta terça-feira, 10. O apresentador do SBT comentou sobre a curtida do atleta em um álbum de fotos ousadas da modelo Pauline Tantot e reforçou a justificativa dada por ele.

“Eu vou defender o Ney. Acontece muito, você tá lá sem ter o que fazer, tá vendo os reels, aí de repente aparece uma foto de uma mulher muito bonita. Você, que é um homem responsável, quer rapidamente tirar aquela foto da timeline”, disse ele, em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O comunicador, que ficou conhecido durante sua passagem na TV Globo, ainda criou uma teoria sobre o que poderia ter acontecido no momento da curtida, que causou uma agitação nas redes sociais.

“Às vezes sem querer, na fúria de tentar tirar aquela foto rapidamente da tela, você acaba clicando duas vezes, e o seu dedo escapa, e você não viu. Completamente acidental. A intenção era tirar aquela mulher o mais rápido possível”, explicou.

Justificativa de Neymar

Vale lembrar que Neymar se defendeu diante da repercussão em torno da curtida deixada no post da famosa. Ele alegou que reagiu a publicação sem querer e reclamou da repercussão da mídia em torno do assunto.

“Foi uma curtida sem querer. Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso”, escreveu ele no comentário de uma publicação em uma página de fofocas no Instagram.

x