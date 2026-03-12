Músico gospel é preso após esposa denunciar agressão

Influenciadora Mia Flores - Foto: Reprodução| Redes sociais

O músico gospel Rick Eleotério foi acusado pela esposa, Mia Flores, de agressão nos Estados Unidos. Segundo a influenciadora, ela precisou ser hospitalizada após o episódio de violência.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais, Mia mostra os hematomas e relata como ocorreu a agressão.

“Eu fui agredida pelo meu marido aqui nos Estados Unidos. Ontem fui parar no hospital pela agressão que sofri. Estou com muitos hematomas. Estou roxa aqui [no braço]. Meu pulso está doendo e está fazendo estralos”, disse.

De acordo com a influenciadora, as agressões começaram após o músico demonstrar incômodo com o trabalho dela na internet.

“Não faz nem um mês que comecei a gravar conteúdo para a internet e isso começou a incomodá-lo. [Ele me perguntava] por que eu estava gravando, [dizia coisas como] ‘abaixa esse celular’, ‘não quero que você grave’”, relatou.

Músico foi preso

Após o episódio, a filha do casal acionou a polícia e o músico foi preso. “Depois da agressão [contra mim], ele tentou também entrar no quarto da minha filha para pegar o celular dela. Só que ela trancou a porta e ligou para a polícia. A polícia chegou com um bombeiro, eu fui direcionada para o hospital e ele foi preso”, contou.

A influenciadora também explicou o motivo de o casal brasileiro ter se mudado para os Estados Unidos. Segundo ela, a mudança ocorreu para colaborar com uma igreja local.

“Para quem não sabe, estamos aqui nos Estados Unidos há um ano. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em uma igreja americana. Ele é músico gospel, se criou dentro da igreja”, afirmou.

Rick Eleotério é irmão do cantor gospel Samuel Eleotério. Até o momento, cantor não se pronunciou sobre o caso.

Veja vídeo: