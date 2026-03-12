Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELATO

Músico gospel é preso após esposa denunciar agressão

Influenciadora expôs artista em desabafo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/03/2026 - 18:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Influenciadora Mia Flores
Influenciadora Mia Flores -

O músico gospel Rick Eleotério foi acusado pela esposa, Mia Flores, de agressão nos Estados Unidos. Segundo a influenciadora, ela precisou ser hospitalizada após o episódio de violência.

Durante um vídeo publicado nas redes sociais, Mia mostra os hematomas e relata como ocorreu a agressão.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu fui agredida pelo meu marido aqui nos Estados Unidos. Ontem fui parar no hospital pela agressão que sofri. Estou com muitos hematomas. Estou roxa aqui [no braço]. Meu pulso está doendo e está fazendo estralos”, disse.

Leia Também:

Ator famoso revela que iniciou vida sexual aos 4 anos de idade
Influenciadora abandona cão em meio à guerra e é detonada na web
Apresentador famoso defende curtida de Neymar em post de modelo

De acordo com a influenciadora, as agressões começaram após o músico demonstrar incômodo com o trabalho dela na internet.

“Não faz nem um mês que comecei a gravar conteúdo para a internet e isso começou a incomodá-lo. [Ele me perguntava] por que eu estava gravando, [dizia coisas como] ‘abaixa esse celular’, ‘não quero que você grave’”, relatou.

Músico foi preso

Após o episódio, a filha do casal acionou a polícia e o músico foi preso. “Depois da agressão [contra mim], ele tentou também entrar no quarto da minha filha para pegar o celular dela. Só que ela trancou a porta e ligou para a polícia. A polícia chegou com um bombeiro, eu fui direcionada para o hospital e ele foi preso”, contou.

A influenciadora também explicou o motivo de o casal brasileiro ter se mudado para os Estados Unidos. Segundo ela, a mudança ocorreu para colaborar com uma igreja local.

“Para quem não sabe, estamos aqui nos Estados Unidos há um ano. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em uma igreja americana. Ele é músico gospel, se criou dentro da igreja”, afirmou.

Rick Eleotério é irmão do cantor gospel Samuel Eleotério. Até o momento, cantor não se pronunciou sobre o caso.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mila (@millaaflores)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão cantor gospel famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciadora Mia Flores
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Influenciadora Mia Flores
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Influenciadora Mia Flores
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Influenciadora Mia Flores
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x