Daniel Cady revela detalhes da separação com Ivete Sangalo; confira

Relacionamento de 17 de anos de Ivete Sangalo e Daniel Cady chegou ao fim em novembro de 2025 - Foto: Reprodução | Redes sociais

Detalhes da separação entre Ivete Sangalo e Daniel Cady vieram à tona nesta sexta-feira, 13, meses depois do anúncio oficial do término, em novembro do ano passado. Segundo informações reveladas no programa Melhor da Tarde, da Band, o nutricionista teria comparado a relação com a cantora a estar diante de um “rolo compressor”.

Fontes próximas ao ex-casal afirmam que Cady se sentia frágil e impotente dentro do relacionamento. No entanto, a decisão de colocar um ponto final na relação, após 17 anos, teria partido de Ivete Sangalo.

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Apesar das tentativas de reconciliação de Daniel Cady, a artista estaria determinada a encerrar o casamento, mesmo após uma viagem romântica de reconciliação do casal.

Ivete teria oferecido um apartamento em Salvador para amparar o ex-marido e para que ele pudesse ter um lugar seguro para receber os três filhos do casal. Contudo, ele recusou a proposta e abdicou de receber quaisquer bens da ex-esposa.

Ainda segundo o programa, antes do casamento com Ivete em 2011, o nutricionista teria assinado um acordo pré-nupcial em que abdicou de todos os bens da cantora.