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NOVA ALTURA

Filho de Simone Mendes realiza tratamento para crescer

A cantora revelou detalhes sobre o procedimento médico

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/03/2026 - 11:50 h

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Simone Mendes acompanhada dos dois filhos e do marido
Simone Mendes acompanhada dos dois filhos e do marido -

Simone Mendes surpreendeu os seguidores ao revelar que seu filho mais velho, Henry, de 11 anos, está realizando um tratamento para crescer. Em seu perfil do Instagram, a cantora explicou que buscou o procedimento devido a sua baixa estatura, pois teme que o garoto puxe sua genética.

“O Henry começou um tratamento para crescimento... Como vocês sabem, a mãe dele tem 1,52 m de altura e a gente precisa cuidar um pouquinho desta questão. A gente está superfeliz, porque o Henry já cresceu quatro centímetros em seis meses”, disse ela.

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Meta de altura

A cantora ainda revelou que a meta é que o garoto atinja 1,78 m de altura, realizando ajustes na alimentação e atividades físicas voltadas para o desenvolvimento natural do corpo.

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“A gente fez os novos exames e trouxe o Henry para fazer um plano de mais três meses para que ele desenvolva mais ainda. Ele está com 11 anos. A ideia é que ele tenha um estirão e a gente consiga chegar a uma altura de 1,78 m”, explicou.

“Ele queria 1,85 m, mas acho que não vai dar, não, porque a mãe (genética) não ajuda. Mas se chegar nesta altura, a gente já vai ficar super feliz”, concluiu a famosa, que também é mãe de Zaya, de 5 anos.

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