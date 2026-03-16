Ex-BBB expõe vício em jogos de azar: “Estava doente”

Ex-BBB Diego Grossi - Foto: Reprodução| Instagram

Diego Grossi usou suas redes sociais para revelar que está viciado em jogos de azar. O ex-BBB, que participou da 14ª edição do programa, contou que perdeu montantes de dinheiro com as apostas.

“Para quem não sabe, é uma doença chamada ludopatia. É uma doença de compulsividade por jogo e eu não sabia que eu tinha isso. E, aí, eu comecei a entrar em um círculo vicioso porque qualquer dinheiro que eu tinha, eu queria jogar para aumentar. Só que eu botava e o dinheiro não recuperava”, disse, em entrevista ao podcast Resenha do Mau Mau.

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Ele afirmou que criou uma dívida de cerca de R$ 150 mil. “E aí teve um momento que eu entrei naquele negócio de resumo financeiro e quando eu fui ver eu já estava devendo 150 mil reais. E aí foi que eu comecei a falar: ‘Caraca!'”, relembrou.

Apostas de todos os tipos

Em seu relato, o famoso também afirmou que as apostas começaram através do dinheiro guardado do aluguel e foram aumentando gradativamente, em todos os tipos de jogos de azar, não só os esportivos.

“Na primeira vez que eu deixei de pagar o aluguel no dia. Pô, 4 mil, vou pagar o aluguel hoje não. Vou pagar o atraso [a multa] e pago daqui a dez dias. E nem apostei tudo. Apostei mil e perdi. Falei: ‘Não, agora eu vou recuperar, vou apostar 500’. Aí a compulsão foi aumentando e aquela coisa do desespero: ‘Eu tenho que fazer esse dinheiro'”, disparou.

“E quando eu fui ver, eu já estava virando noite jogando. Não só no futebol. Tem jogo 24 horas. Tem jogo na Alemanha, na Austrália. Jogo de futebol, pingue-pongue, tênis de mesa… Teve uma época que eu estava generalizado. Eu estava com quatro telas abertas ao mesmo tempo, celular. E aí que vi que eu estava doente e fui procurar ajuda”, revelou.

Por fim, ele afirmou que sempre tinha desejo de apostar mais, mas acabou perdendo tudo o que conquistou. “Chegava de madrugada, eu tava lá com 5 mil (reais). Só que eu não sacava. Falava ‘vou sacar quando tiver com 8, 10 (mil reais), porque 5 mil não vai me adiantar, tô devendo 10. E chegava 7h da manhã eu tava lá jogando ainda, ia lá e olhava: não tinha nada, tava zerado”, concluiu.