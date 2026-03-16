Novo romance? Conheça Tiago Maia, suposto affair de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo posa para foto ao lado de Tiago Maia - Foto: Reprodução | Redes sociais

Rumores que circulam nas redes sociais sugerem que a cantora Ivete Sangalo está vivendo um novo romance. A artista, que se separou do ex-marido Daniel Cady em novembro de 2025, teria se aproximado do empresário Tiago Maia, embora nenhum dos dois tenha confirmado publicamente o envolvimento.

Além disso, informações divulgadas no programa “Melhor da Tarde”, da Band, o empresário foi visto em Boston, nos Estados Unidos, cidade para onde a cantora viajou recentemente com as filhas. Antes disso, Tiago Maia já havia sido visto acompanhando Ivete em outros compromissos profissionais e viagens recentes.

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Durante o Carnaval, por exemplo, ele teria estado próximo de Ivete em diferentes compromissos e chegou a acompanhar a cantora em trios elétricos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador.

Quem é Tiago Maia?

Tiago Maia é dono da produtora Super Sounds e ficou conhecido pela organização de grandes turnês e eventos, como o projeto musical Clareou de Ivete Sangalo.

A parceria entre os dois teria começado no campo profissional, mas a presença frequente do empresário ao lado da artista acabou aumentando as especulações sobre um possível envolvimento entre os dois, ainda mais pelo fato de o empresário também estar recém-separado de um relacionamento de mais de 15 anos e com dois filhos.

Além disso, Tiago Maia também seria amigo de Bento Sangalo, sobrinho da artista.

Daniel Cady também está “na pista”

Assim como acontece com Ivete, o nutricionista não escapou das especulações criadas nas redes sociais.

Na última semana, Daniel Cady foi visto em uma viagem à Europa acompanhado de uma ex-namorada, Carol Magalhães, quem seria o “primeiro grande amor” do ex-marido de Ivete, segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias.