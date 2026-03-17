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Jogador do Corinthians reage post de Maisa e reforça rumores de affair

O atleta não escondeu sua ligação com a atriz global

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/03/2026 - 10:46 h

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Maisa contuma interagir com o atleta nas redes sociais
Maisa contuma interagir com o atleta nas redes sociais -

A relação de Maisa com Memphis Depay voltou a ser pauta entre os internautas nesta semana. Jogador do Corinthians, o atleta deixou um comentário sugestivo em um post feito pela atriz em seu perfil do Instagram, neste domingo, 15.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Memphis Depay (@memphisdepay)

Viajando pela Suíça, a artista compartilhou alguns registros no local e foi elogiada pelo craque holandês, que atua no time brasileiro há cerca de um ano e meio. “Me deixe segurar esse jeans da Evisu rapidinho”, escreveu ele.

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Comentário de Memphis no post de Maisa
Comentário de Memphis no post de Maisa | Foto: Reprodução | Instagram

Apesar do comentário se referir a calça usada pela artista, ele foi o suficiente para reacender os rumores de affair entre os famosos, que surgiram na web em fevereiro de 2025, quando eles passaram a interagir nas redes sociais.

“Ele tá tão na sua Maisa”, escreveu uma seguidora. “Alguém avisa o Memphis que se for ficar com a Maisa não pode trair, iludir e nem machucar a nossa diamante”, alertou outra.

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Amizade ou romance?

Apesar dos rumores, Maisa e Memphis nunca confirmaram publicamente o romance. A artista chegou até a negar qualquer envolvimento amoroso com o astro do Corinthians, deixando claro que não passa de uma amizade.

Em agosto do ano passado, os dois foram vistos juntos durante uma festa de João Silva, filho de Faustão, e a famosa fez um post de aniversário para o atleta em fevereiro deste ano.

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Tags:

maisa Memphis Depay romance

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