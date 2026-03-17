TÁ ROLANDO?
Jogador do Corinthians reage post de Maisa e reforça rumores de affair
O atleta não escondeu sua ligação com a atriz global
Por Franciely Gomes
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A relação de Maisa com Memphis Depay voltou a ser pauta entre os internautas nesta semana. Jogador do Corinthians, o atleta deixou um comentário sugestivo em um post feito pela atriz em seu perfil do Instagram, neste domingo, 15.
Viajando pela Suíça, a artista compartilhou alguns registros no local e foi elogiada pelo craque holandês, que atua no time brasileiro há cerca de um ano e meio. “Me deixe segurar esse jeans da Evisu rapidinho”, escreveu ele.
Apesar do comentário se referir a calça usada pela artista, ele foi o suficiente para reacender os rumores de affair entre os famosos, que surgiram na web em fevereiro de 2025, quando eles passaram a interagir nas redes sociais.
“Ele tá tão na sua Maisa”, escreveu uma seguidora. “Alguém avisa o Memphis que se for ficar com a Maisa não pode trair, iludir e nem machucar a nossa diamante”, alertou outra.
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Amizade ou romance?
Apesar dos rumores, Maisa e Memphis nunca confirmaram publicamente o romance. A artista chegou até a negar qualquer envolvimento amoroso com o astro do Corinthians, deixando claro que não passa de uma amizade.
Em agosto do ano passado, os dois foram vistos juntos durante uma festa de João Silva, filho de Faustão, e a famosa fez um post de aniversário para o atleta em fevereiro deste ano.
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