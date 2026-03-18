Ex-BBB Pedro Espíndola processa a Globo e pede R$ 4,2 milhões

Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26 - Foto: Reprodução | Globoplay

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, acionou a Justiça contra a TV Globo e pede uma indenização de R$ 4,2 milhões. A ação foi protocolada na terça-feira, 17, e confirmada pela defesa.

O processo tramita na 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e inclui pedidos por quebra contratual, danos morais e materiais, além da anulação da rescisão do vínculo com o reality.

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Importunação sexual

Pedro deixou o programa no dia 18 de janeiro, após tentar beijar à força a participante Jordana Morais durante o confinamento. O episódio resultou na abertura de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e, no início de fevereiro, ele foi indiciado por importunação sexual.

A apuração foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, que analisou as imagens exibidas pelo programa. Segundo a defesa, o ex-BBB não foi ouvido à época porque estava internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná e não foi localizado.

Após o caso, a emissora passou a tratá-lo como expulso, embora oficialmente a saída tenha sido registrada como desistência. Somando todos os pedidos, a defesa cobra um valor próximo ao prêmio do programa, estimado em cerca de R$ 5,5 milhões.

A TV Globo ainda não se manifestou sobre o caso.