Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Ex-BBB Pedro Espíndola processa a Globo e pede R$ 4,2 milhões

Pedro deixou o programa no dia 18 de janeiro, após tentar beijar à força a participante Jordana Morais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/03/2026 - 21:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26
Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26 -

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, acionou a Justiça contra a TV Globo e pede uma indenização de R$ 4,2 milhões. A ação foi protocolada na terça-feira, 17, e confirmada pela defesa.

O processo tramita na 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e inclui pedidos por quebra contratual, danos morais e materiais, além da anulação da rescisão do vínculo com o reality.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Importunação sexual

Pedro deixou o programa no dia 18 de janeiro, após tentar beijar à força a participante Jordana Morais durante o confinamento. O episódio resultou na abertura de investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e, no início de fevereiro, ele foi indiciado por importunação sexual.

A apuração foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, que analisou as imagens exibidas pelo programa. Segundo a defesa, o ex-BBB não foi ouvido à época porque estava internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná e não foi localizado.

Leia Também:

Jackie Chan revela que não deixará herança milionária para o filho
Ex-funcionária de Viih Tube era procurada por mais de dez crimes
Jogador do Corinthians reage post de Maisa e reforça rumores de affair

Após o caso, a emissora passou a tratá-lo como expulso, embora oficialmente a saída tenha sido registrada como desistência. Somando todos os pedidos, a defesa cobra um valor próximo ao prêmio do programa, estimado em cerca de R$ 5,5 milhões.

A TV Globo ainda não se manifestou sobre o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Pedro Henrique Espindola, de 22 anos, ex-participante do BBB 26
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x