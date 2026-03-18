SEM DINHEIRO
Jackie Chan revela que não deixará herança milionária para o filho
O ator ainda revelou o que pretende fazer com o valor
Por Franciely Gomes
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Jackie Chan surpreendeu os fãs ao revelar que não pretende deixar herança para seu filho, Jaycee Chan. Conhecido por protagonizar diversos filmes famosos de ação, o ator afirmou que cada pessoa deve seguir sua própria trajetória financeira.
“Se ele for capaz, conseguirá fazer sua própria fortuna”, disse ele em entrevista recentes. Durante o bate-papo, o artista também contou que pretende destinar sua fortuna, que está avaliada em R$ 400 milhões, equivalente a R$ 2,1 bilhões, a instituições de caridade.
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A principal instituição será a Jackie Chan Charitable Foundation, fundada por ele em 1988, e conhecida por ajudar diversos projetos sociais espalhados pelo mundo.
Vale lembrar que o famoso também é pai de Etta Ng Chok Lam, jovem fruto do relacionamento extraconjugal dele Elaine Ng Yi-Lei e que não mantém contato direto com ele.
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