Veterano da Globo aciona Justiça para cobrar valor de dívida

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O ator participou de diversas produções famosas no canal - Foto: Reprodução | TV Globo

Marcos Caruso entrou com uma ação judicial para cobrar o valor de uma dívida de mais de R$ 62 mil. Veterano da TV Globo, o ator busca o ressarcimento do dinheiro perdido nos últimos meses.

De acordo com a coluna de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o processo foi aberto na 27ª Vara Cível da Comarca da Capital e se refere ao aluguel de seu apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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No documento, o artista alega que uma ex-inquilina alugou o apartamento em maio de 2025 e parou de pagar o aluguel e as taxas do condomínio a partir de janeiro deste ano, deixando o famoso na mão.

Caruso ainda informa que a mulher devolveu as chaves do imóvel, mas ainda não quitou a dívida pendente, mesmo ele cobrando insistentemente. Por isso o ator da Globo está lutando para reaver os custos.