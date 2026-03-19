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SAÚDE

Cantora passa por cirurgia após ser diagnosticada com tumor

A artista contou detalhes sobre o diagnóstico nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/03/2026 - 12:47 h

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A cantora atualizou os fãs sobre seu estado de saúde
A cantora atualizou os fãs sobre seu estado de saúde -

Marvvila passou por um susto grande nesta semana. A cantora e ex-BBB foi internada às pressas após sentir fortes dores no ouvido esquerdo, onde acabou descobrindo um tumor benigno na região.

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“Eu tinha um problema no ouvido que me causava muitas dores, quando dava crise saia até sangue e pus, nem fone de ouvido eu conseguia colocar”, informou ela em seu perfil do Instagram.

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Apesar do choque ao receber o diagnóstico, a artista foi submetida a uma cirurgia na região. Ela também aproveitou para corrigir o desvio de septo e a reduzir os cornetos nasais, a fim de melhorar sua respiração.

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Em repouso, a famosa precisou cancelar sua agenda de shows do mês e só deve voltar aos palcos em abril. A equipe dela informou que a recuperação está ocorrendo de forma tranquila e dentro do esperado pelos médicos.

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Tags:

cantora marvvila Saúde

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