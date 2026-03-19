Cantora passa por cirurgia após ser diagnosticada com tumor

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A cantora atualizou os fãs sobre seu estado de saúde - Foto: Reprodução | Instagram

Marvvila passou por um susto grande nesta semana. A cantora e ex-BBB foi internada às pressas após sentir fortes dores no ouvido esquerdo, onde acabou descobrindo um tumor benigno na região.

“Eu tinha um problema no ouvido que me causava muitas dores, quando dava crise saia até sangue e pus, nem fone de ouvido eu conseguia colocar”, informou ela em seu perfil do Instagram.

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RECUPERAÇÃO | Marvvila usou as redes nesta quarta-feira (18) para contar que passou por uma cirurgia e retirou um tumor benigno do ouvido esquerdo.



A cantora também aproveitou para corrigir o desvio de septo e melhorar a respiração. Melhoras, Pagodeira ❤️‍🩹 pic.twitter.com/V3ryY1ApWJ — FM O Dia (@radiofmodia) March 19, 2026

Apesar do choque ao receber o diagnóstico, a artista foi submetida a uma cirurgia na região. Ela também aproveitou para corrigir o desvio de septo e a reduzir os cornetos nasais, a fim de melhorar sua respiração.

Em repouso, a famosa precisou cancelar sua agenda de shows do mês e só deve voltar aos palcos em abril. A equipe dela informou que a recuperação está ocorrendo de forma tranquila e dentro do esperado pelos médicos.