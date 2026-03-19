SAÚDE
Cantora passa por cirurgia após ser diagnosticada com tumor
A artista contou detalhes sobre o diagnóstico nas redes sociais
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Marvvila passou por um susto grande nesta semana. A cantora e ex-BBB foi internada às pressas após sentir fortes dores no ouvido esquerdo, onde acabou descobrindo um tumor benigno na região.
“Eu tinha um problema no ouvido que me causava muitas dores, quando dava crise saia até sangue e pus, nem fone de ouvido eu conseguia colocar”, informou ela em seu perfil do Instagram.
RECUPERAÇÃO | Marvvila usou as redes nesta quarta-feira (18) para contar que passou por uma cirurgia e retirou um tumor benigno do ouvido esquerdo.— FM O Dia (@radiofmodia) March 19, 2026
A cantora também aproveitou para corrigir o desvio de septo e melhorar a respiração. Melhoras, Pagodeira ❤️🩹 pic.twitter.com/V3ryY1ApWJ
Apesar do choque ao receber o diagnóstico, a artista foi submetida a uma cirurgia na região. Ela também aproveitou para corrigir o desvio de septo e a reduzir os cornetos nasais, a fim de melhorar sua respiração.
Leia Também:
Em repouso, a famosa precisou cancelar sua agenda de shows do mês e só deve voltar aos palcos em abril. A equipe dela informou que a recuperação está ocorrendo de forma tranquila e dentro do esperado pelos médicos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes