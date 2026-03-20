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Anitta esclarece encontro com Daniel Vorcaro em meio à polêmica
A cantora teve seu nome citado pelo banqueiro em mensagens
Por Franciely Gomes
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Anitta quebrou o silêncio e se pronunciou sobre sua relação com Daniel Vorcaro, banqueiro preso pela Polícia Federal. Em nota, a cantora esclareceu o motivo de ter seu nome citado em mensagens enviadas pelo dono do Banco Master.
A famosa explicou que alinhou uma reunião com o empresário e seu irmão, em 2024, para receber propostas de marcas que a queriam como garota-propaganda. Entretanto, a negociação não foi para frente e a artista não manteve mais contato com Vorcaro.
“Anitta, como empresária de sua própria carreira, sempre fez questão de participar diretamente e efetivamente das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. Com o Will Bank, após o encontro, a contratação não seguiu adiante”, disse a equipe dela, em comunicado enviado ao Metrópoles.
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Entenda o caso
O nome de Anitta foi envolvido na polêmica de Vorcaro após vazarem novos conteúdos de mensagens enviadas por ele à namorada da época, Martha Graeff. No conteúdo, ele cita seu encontro com a artista, mas não detalha o pós.
“A Anitta vai vir agora com o irmão dela. Vamos fazer uma reunião bem rápida, de no máximo uma hora. São quatro amigos meus, sócios de um negócio de bet, a Anitta e o irmão dela”, escreveu ele.
Apesar de não envolvimento com o empresário, o nome da cantora preocupou os fãs, devido a investigação da PF com relação a fraude de lavagem de dinheiro cometida por Vorcaro.
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