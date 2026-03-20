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LUXO

Veja detalhes da nova mansão luxuosa de Lore Improta e Léo Santana

A dançarina compartilhou registros da obra do imóvel familiar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/03/2026 - 12:14 h | Atualizada em 20/03/2026 - 12:36

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Léo Santana e Lore Improta investiram milhões na obra
Léo Santana e Lore Improta investiram milhões na obra -

Lore Improta tem usado suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o andamento da obra de sua nova mansão, localizada no bairro Alphaville, em Salvador, na Bahia. A dançarina fez uma série de vídeos do empreendimento, exibindo seu closet gigante.

O espaço, que leva assinatura do arquiteto pernambucano Filipo Madeira, também contará com três andares, piscina de vidro na sala,brinquedoteca nos quartos das crianças e áreas de relaxamento espalhadas pelo ambiente.

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Em registros, compartilhados pelo próprio profissional, é possível ver detalhes do projeto do imóvel, que abrigará Lore, Léo e os filhos: Liz, de 4 anos, e um garotinho, que ainda não nasceu e não teve seu nome revelado publicamente pelos pais.

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Diferença entre espaço de Léo e Lore

Em seu perfil do Instagram, Lore chegou a revelar que há uma diferença significativa entre seu closet e o de Léo Santana. Exibindo detalhes da construção, a loira mostrou que o espaço do marido possui uma janela enorme, enquanto o dela não.

O fato foi até questionado pela filha mais velha do casal, que perguntou o motivo da diferença. A garotinha então recebeu a resposta de que a dançarina prefere ficar com o espaço com isolamento acústico da casa.

“Ela reparando que meu closet não tinha janelão, só o do pai. Aí expliquei que precisamos escolher nossas batalhas e que prefiro a briga pela acústica da casa”, escreveu ela na legenda da publicação.

Confira detalhes da mansão:

Registros do projeto da mansão de Lore e Léo
Registros do projeto da mansão de Lore e Léo | Foto: Reprodução | Instagram
Registros do projeto da mansão de Lore e Léo
Registros do projeto da mansão de Lore e Léo | Foto: Reprodução | Instagram

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Tags:

entretenimento Leo Santana lore improta

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