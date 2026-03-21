Morre Juca de Oliveira, ícone da TV brasileira, aos 91 anos

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Juca de Oliveira morreu aos 91 anos - Foto: Divulgação | TV Globo

O ator Juca de Oliveira morreu neste sábado, 21, aos 91 anos. Antes disso, ele enfrentava um quadro delicado de saúde e estava internado desde o dia 13 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com informações divulgadas anteriormente, o artista lidava com complicações causadas por uma pneumonia associada a uma condição cardiológica, o que exigia monitoramento intensivo. O estado de saúde já era considerado preocupante, principalmente em razão da idade avançada.

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Juca havia completado 91 anos no último dia 16 de março.

Carreira

Com mais de 40 anos de carreira, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida no teatro, cinema e televisão, tornando-se um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira.

Entre seus papéis mais lembrados está o do Dr. Albieri, na novela 'O Clone', de Gloria Perez. Na trama, ele interpretou um médico geneticista envolvido na criação de um clone humano, personagem que se tornou um dos mais famosos da teledramaturgia nacional.

Ao longo da carreira, participou de dezenas de produções e esteve presente em mais de 50 trabalhos na televisão, entre novelas, minisséries e especiais.

Além de 'O Clone', o ator integrou elencos de novelas marcantes como 'Saramandaia' (1976), 'Torre de Babel' (1988), 'Avenida Brasil' (2012) e 'Além do Tempo' (2015).

Ele também atuou ao lado de grandes nomes da TV brasileira, como Tony Ramos, Adriana Esteves, Vera Ortiz e Regina Duarte. Juca de Oliveira estava afastado das novelas desde 2017, quando participou de 'O Outro Lado do Paraíso', da TV Globo. Nos últimos anos, passou a se dedicar a projetos autorais e à escrita de peças teatrais.

Em 2025, fez uma participação no documentário 'Milton Gonçalves, Além do Espetáculo'.