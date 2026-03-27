Salário de atriz da Globo vem à tona e valor impressiona

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A atriz posando ao lado dos colegas de elenco nos bastidores da novela - Foto: Reprodução | Instagram

O salário de uma renomada atriz da Globo veio à tona na web nesta semana. Protagonista da novela Três Graças com a personagem Gerluce, Sophie Charlotte recebe um montante dos diretores da trama.

Segundo informações do mercado publicitário atual, a artista recebe cerca de R$ 120 mil por mês, devido ao seu contrato fixo com o canal. Esse valor ainda pode ser multiplicado e chegar até R$ 1 milhão pelo trabalho completo na novela, que tem duração de 6 a 9 meses.

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Essa diferença de valores acontece com o somatório final de cachê, direitos de imagem e participação da artista nas vendas internacionais envolvendo a novela das 21 horas.

Salário dos outros atores

Apesar do cachê de Sophie ser alto, ele não é uma regra. Outros atores que participam da trama possuem salários com valores variados, que começam com R$ 6 mil e chegam a R$ 120 mil.

Essa variação acontece devido a relevância do artista no projeto e ao tempo de carreira. Atores iniciantes ou com papéis menores recebem o menor salário, enquanto os grandes nomes da TV Globo recebem mais de seis dígitos.