Ex-ator da Globo tem mercadorias apreendidas e se revolta

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Famoso fez um desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-ator Sandro Pedroso, que já atuou em novelas da TV Globo e da Record, lamentou, na sexta-feira, 27, a apreensão de suas mercadorias por fiscais. Pedroso é empreendedor atualmente e trabalha vendendo lanches em Anápolis (GO).

Sandro Pedroso publicou vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto. "Veio aqui o fiscal de postura junto com os órgãos e estão apreendendo aqui minha mercadoria", lamentou o ex-namorado da atriz Susana Vieira.

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“Estão levando minha carretinha, tudo. Realmente estou um pouco nervoso, mas a gente fica... Fica triste, né? Por que a gente rala tanto e é difícil empreender no Brasil. Eu não vou desistir, não vou parar com o meu trabalho, mas... Fica aqui o meu desabafo", seguiu o ator com o desabafo.

O ex-ator não revelou o motivo da apreensão. "Eu só quero trabalhar. Hoje parece que fazer o certo é errado? E o errado é certo. Mas eu sigo firme, porque quem luta de verdade não desiste", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo:

Pedroso trabalhou em novelas como 'Fina Estampa' (2011) e namorou a atriz Susana Vieira, além da influenciadora Jéssica Costa, filha de Leonardo. Ele vende lanches desde 2024.