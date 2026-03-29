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DESABAFO

Ex-ator da Globo tem mercadorias apreendidas e se revolta

Famoso fez um desabafo nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/03/2026 - 8:14 h

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Famoso fez um desabafo nas redes sociais
Famoso fez um desabafo nas redes sociais -

O ex-ator Sandro Pedroso, que já atuou em novelas da TV Globo e da Record, lamentou, na sexta-feira, 27, a apreensão de suas mercadorias por fiscais. Pedroso é empreendedor atualmente e trabalha vendendo lanches em Anápolis (GO).

Sandro Pedroso publicou vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto. "Veio aqui o fiscal de postura junto com os órgãos e estão apreendendo aqui minha mercadoria", lamentou o ex-namorado da atriz Susana Vieira.

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“Estão levando minha carretinha, tudo. Realmente estou um pouco nervoso, mas a gente fica... Fica triste, né? Por que a gente rala tanto e é difícil empreender no Brasil. Eu não vou desistir, não vou parar com o meu trabalho, mas... Fica aqui o meu desabafo", seguiu o ator com o desabafo.

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O ex-ator não revelou o motivo da apreensão. "Eu só quero trabalhar. Hoje parece que fazer o certo é errado? E o errado é certo. Mas eu sigo firme, porque quem luta de verdade não desiste", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sandro Pedroso (@sandropedroso)

Pedroso trabalhou em novelas como 'Fina Estampa' (2011) e namorou a atriz Susana Vieira, além da influenciadora Jéssica Costa, filha de Leonardo. Ele vende lanches desde 2024.

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Globo record

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