Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASSALTO

MC Poze é feito de refém e agredido durante assalto em sua casa

O cantor foi abordado na residência durante a madrugada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/03/2026 - 10:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos
MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos -

MC Poze foi feito de refém em sua própria casa na madrugada desta terça-feira, 31, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com o próprio artista, ele foi agredido e teve alguns pertences de luxo roubados.

Em seu relato, o funkeiro alegou que estava assistindo televisão na sala com um grupo de amigos, quando quatro homens encapuzados entraram na propriedade, portando fuzis e pistolas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Eles adentraram o local pela área de mata vizinha ao condomínio e amarraram o famoso, o agredindo com socos e chutes. Além de levarem R$ 15 mil em espécie, celulares, roupas, perfumes, relógios e joias.

Leia Também:

Neymar se livra de multa de R$ 16 milhões após crime
Andressa Urach quer criar instituto de apoio para profissionais do sexo
Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza

Informações da polícia

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como roubo a residência pela 42ª DP (Recreio) e a ação ocorreu às 2h30 da manhã, durante em média 40 minutos. Ao todo, o prejuízo estimado é de R$ 2 milhões.

O órgão ainda informou que a perícia foi feita no local e os agentes estão analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto MC Poze Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

MC Poze do Rodo foi abordado em casa com amigos
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x