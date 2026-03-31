ASSALTO
MC Poze é feito de refém e agredido durante assalto em sua casa
O cantor foi abordado na residência durante a madrugada
Por Franciely Gomes
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MC Poze foi feito de refém em sua própria casa na madrugada desta terça-feira, 31, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com o próprio artista, ele foi agredido e teve alguns pertences de luxo roubados.
Em seu relato, o funkeiro alegou que estava assistindo televisão na sala com um grupo de amigos, quando quatro homens encapuzados entraram na propriedade, portando fuzis e pistolas.
Eles adentraram o local pela área de mata vizinha ao condomínio e amarraram o famoso, o agredindo com socos e chutes. Além de levarem R$ 15 mil em espécie, celulares, roupas, perfumes, relógios e joias.
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Informações da polícia
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como roubo a residência pela 42ª DP (Recreio) e a ação ocorreu às 2h30 da manhã, durante em média 40 minutos. Ao todo, o prejuízo estimado é de R$ 2 milhões.
O órgão ainda informou que a perícia foi feita no local e os agentes estão analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime.
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