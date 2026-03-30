Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza

Siga o A TARDE no Google

Ex-panicat Juju Salimeni - Foto: Reprodução| Instagram

A ex-panicat Juju Salimeni abriu as portas de sua mansão luxuosa, onde vive com o noivo, Diogo Basaglia, em Alphaville, São Paulo. Avaliada em R$ 19 milhões, a residência chama atenção pelos espaços amplos e pela decoração sofisticada.

Morando no imóvel desde 2025, a influenciadora impressiona com ambientes espaçosos, que incluem sala principal, sala de TV, escritório, suíte de casal, piscina aquecida, adega climatizada e sauna.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques da casa está um conjunto de cortinas que totaliza 143 metros de tecido em linho natural, avaliado em cerca de R$ 100 mil, confeccionado sob medida para a residência.

Salão de beleza e mais

Além disso, o imóvel conta com espaços exclusivos, como um salão de beleza privativo e um elevador que dá acesso aos diferentes andares da casa. O casal também possui closets individuais.

Na cozinha, Juju optou por uma ilha com cooktop e bancada para refeições, além de amplos armários e gavetas que garantem praticidade na organização dos utensílios.

Veja fotos da mansão:

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação