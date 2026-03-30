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Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza

Influenciadora mora no imóvel desde 2025

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/03/2026 - 15:25 h

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Ex-panicat Juju Salimeni
Ex-panicat Juju Salimeni -

A ex-panicat Juju Salimeni abriu as portas de sua mansão luxuosa, onde vive com o noivo, Diogo Basaglia, em Alphaville, São Paulo. Avaliada em R$ 19 milhões, a residência chama atenção pelos espaços amplos e pela decoração sofisticada.

Morando no imóvel desde 2025, a influenciadora impressiona com ambientes espaçosos, que incluem sala principal, sala de TV, escritório, suíte de casal, piscina aquecida, adega climatizada e sauna.

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Entre os destaques da casa está um conjunto de cortinas que totaliza 143 metros de tecido em linho natural, avaliado em cerca de R$ 100 mil, confeccionado sob medida para a residência.

Salão de beleza e mais

Além disso, o imóvel conta com espaços exclusivos, como um salão de beleza privativo e um elevador que dá acesso aos diferentes andares da casa. O casal também possui closets individuais.

Na cozinha, Juju optou por uma ilha com cooktop e bancada para refeições, além de amplos armários e gavetas que garantem praticidade na organização dos utensílios.

Veja fotos da mansão:

Imagem ilustrativa da imagem Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza
| Foto: Divulgação
Imagem ilustrativa da imagem Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza
| Foto: Divulgação
Imagem ilustrativa da imagem Ex-panicat revela mansão milionária com elevador e salão de beleza
| Foto: Divulgação
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| Foto: Divulgação

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Tags:

entretenimento mansão de famosos

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