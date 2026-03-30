DE OURO?
Influenciadora paga R$ 500 em hot dog durante viagem
A famosa contou sua experiência ao experimentar a iguaria
Por Franciely Gomes
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Franciny Ehlke surpreendeu os seguidores ao revelar que pagou 100 dólares em um hot dog, cerca de R$ 500 na cotação atual. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora contou que experimentou a iguaria durante o torneio Miami Open, nos Estados Unidos.
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“Eu tenho que provar. Pior que o negócio é muito bom. Ninguém converte o valor, por favor”, contou ela, provando o lanche acompanhada do marido, o empresário bilionário Tony Maleh.
A morena ainda explicou que o hot dog é feito com carne wagyu e uma seleção de ingredientes inusitados e consumidos em restaurantes de luxo, como caviar e folhas de ouro.
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