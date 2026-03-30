Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE OURO?

Influenciadora paga R$ 500 em hot dog durante viagem

A famosa contou sua experiência ao experimentar a iguaria

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/03/2026 - 14:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A influenciadora publicou registros comendo a iguaria
A influenciadora publicou registros comendo a iguaria -

Franciny Ehlke surpreendeu os seguidores ao revelar que pagou 100 dólares em um hot dog, cerca de R$ 500 na cotação atual. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora contou que experimentou a iguaria durante o torneio Miami Open, nos Estados Unidos.

Leia Também:

Influenciadora causa revolta ao posar sorrindo ao lado do caixão da filha
Ivete Sangalo alfineta Leo Dias ao vivo na Globo e viraliza
Simone Mendes é acusada de comprar prêmio na Globo: “Todo ano”

“Eu tenho que provar. Pior que o negócio é muito bom. Ninguém converte o valor, por favor”, contou ela, provando o lanche acompanhada do marido, o empresário bilionário Tony Maleh.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Franciny Ehlke Maleh (@francinyehlke)

A morena ainda explicou que o hot dog é feito com carne wagyu e uma seleção de ingredientes inusitados e consumidos em restaurantes de luxo, como caviar e folhas de ouro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hot dog influenciadora luxo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A influenciadora publicou registros comendo a iguaria
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

A influenciadora publicou registros comendo a iguaria
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

A influenciadora publicou registros comendo a iguaria
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

A influenciadora publicou registros comendo a iguaria
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x