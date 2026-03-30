Influenciadora paga R$ 500 em hot dog durante viagem

Siga o A TARDE no Google

A influenciadora publicou registros comendo a iguaria - Foto: Reprodução | Instagram

Franciny Ehlke surpreendeu os seguidores ao revelar que pagou 100 dólares em um hot dog, cerca de R$ 500 na cotação atual. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora contou que experimentou a iguaria durante o torneio Miami Open, nos Estados Unidos.

“Eu tenho que provar. Pior que o negócio é muito bom. Ninguém converte o valor, por favor”, contou ela, provando o lanche acompanhada do marido, o empresário bilionário Tony Maleh.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A morena ainda explicou que o hot dog é feito com carne wagyu e uma seleção de ingredientes inusitados e consumidos em restaurantes de luxo, como caviar e folhas de ouro.