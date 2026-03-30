Simone Mendes é acusada de comprar prêmio na Globo: “Todo ano”

Cantora venceu o prêmio importante no Melhores do Ano do ‘Domingão com Huck’ - Foto: Reprodução | TV Globo

A cantora Simone Mendes ganhou o prêmio de Música do Ano, do Melhores do Ano do ‘Domingão com Huck’, na TV Globo, pelo terceiro ano consecutivo. Ela venceu por ‘Me ama ou me larga’. A recepção do público, porém, não foi positiva e algumas pessoas acusaram a irmã de Simaria de comprar o prêmio.

Primeiro, o discurso da artista sertaneja foi criticado. “Eu não imaginava poder estar aqui quando eu comecei a minha carreira solo”, iniciou Simone no palco do programa no domingo, 29.

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“Depois a vida continuou me surpreendendo com a segunda música mais ouvida do Brasil. Em meio a tudo o que passei, às minhas lutas, quarto ano de carreira solo e esse é meu tricampeonato”, seguiu.

“Eu quero agradecer a Deus, aos meus fãs, que é uma legião de amor dentro desse país. Eu sempre digo que eles me colocam no colo de uma forma muito poderosa e muito linda. Ainda que tentem…”, disse, sem terminar o que queria dizer.

Com a voz embargada, a cantora concluiu: “Que bom poder estar no colo do povo do Brasil. É muito especial ver tudo o que está acontecendo nesses 4 anos de carreira solo e eu espero que Deus e vocês continuem me permitindo levar minha música. Que é ela que cura todas as minhas dores”.

Veja o discurso:

TRICAMPEÃ 💖🏆 Simone Mendes leva o troféu de Música do Ano pelo hit "Me ama Ou Me Larga" nos #MelhoresDoAno do #Domingão 👏 #TVGlobo pic.twitter.com/faMl8VDRaF — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 29, 2026

Discurso não foi bem recebido

Nas redes sociais, alguns telespectadores disseram que o discurso de Simone Mendes não colou.

“Não passa verdade em absolutamente nada que fala”, disse uma pessoa no X (antigo Twitter). “Simone Mendes sempre pesa o clima bem deprê”, comentou mais uma. “Que teatro foi esse discurso de Simone Mendes?", perguntou outra.

Para outros, a cantora não tinha nem que estar na posição de vencedora da categoria.

“Simone Mendes (não sinto verdade em você) vencendo com uma música que nunca ouvi falar. João Gomes, Mestrinho e Jotapê mereciam mais, até Ivete merecia mais também”, disparou uma telespectadora. "A Simone Mendes compra esse prêmio todo ano, não é possível", disse outra.