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Ivete Sangalo alfineta Leo Dias ao vivo na Globo e viraliza

Cantora chamou Leo Dias e outros jornalistas de “videntes da vida alheia”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/03/2026 - 12:01 h

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Cantora chamou Leo Dias e outros jornalistas de “videntes da vida alheia”
Cantora chamou Leo Dias e outros jornalistas de “videntes da vida alheia” -

A cantora Ivete Sangalo foi um dos destaques do prêmio Melhores do Ano do ‘Domingo com Huck’, da TV Globo, no domingo, 29. A artista fez uma brincadeira ao vivo que foi interpretada como uma alfinetada para Leo Dias.

Tudo começou quando o humorista Paulo Vieira citou colunistas conhecidos por antecipar bastidores da vida dos famosos. Ivete aproveitou o momento e entrou na conversa com o seu bom humor.

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“São videntes da vida alheia”, disparou a artista. A fala afiada da cantora fez o público gargalhar.

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Em seguida, a artista comentou sobre a rapidez com que informações sobre celebridades circulam. “O pessoal sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo”, completou.

Por fim, Ivete ainda brincou com a própria exposição pública e disse que, em caso de dúvida, é melhor recorrer aos jornalistas do que à própria família.

Veja o momento:

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