Influenciadora causa revolta ao posar sorrindo ao lado do caixão da filha

Mulher chega a sorrir em uma das imagens - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital britânica Sophie-May Dickson virou alvo de crítica nas redes sociais por ter publicado fotos ao lado do caixão da filha, que morreu em fevereiro deste ano. A mulher chega a sorrir em uma das imagens.

“26/03/2026. O dia em que coloquei minha bebê para dormir pela última vez. A despedida mais difícil. Como aceitar beijar seu bebê pela última vez?”, escreveu a britânica em uma das legendas.

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Em outro post, ela completou: “Eu te amo. Você é amada além da conta. Nos veremos no céu, minha filha. Por favor, esteja nos portões para me receber quando chegar a minha hora e me mostrar tudo. Sinto tanta saudade – essa lacuna jamais será preenchida. Você levou um pedaço de mim quando partiu”.

Reação negativa

Os internautas criticaram a postura da influenciadora. “Eu sei que cada um lida com o luto de uma forma diferente, mas nossa, as redes sociais e a vaidade realmente te dominaram. Isso é muito estranho. Eu estava um completo desastre, chorando, antissocial, miserável e vazia”, disse uma pessoa.

“Acho isso totalmente bizarro. Lembro-me de enterrar meu parceiro e mal conseguia me vestir ou falar com alguém”, escreveu outra.

Influenciadora faz pronunciamento

A influenciadora afirmou, após as críticas, que não postou as fotos para ganhar visualizações e que compartilhou as imagens por se tratar de um momento especial.

“Este foi o último momento que passei com minha filha. Só havia eu e a equipe na sala, mas para mim parecia que só havia eu e minha filha. Eu não compartilhei isso para ganhar visualizações”, defendeu-se Sophie.