Neymar se livra de multa de R$ 16 milhões após crime

Neymar foi liberado da acusação da prefeitura - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar venceu uma ação judicial sobre sua reforma na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Acusado de cometer crime ambiental ao criar um lago artificial na propriedade, o atleta foi livrado do pagamento de uma multa no valor de R$ 16 milhões.

A decisão foi tomada pela Justiça do Rio de Janeiro, que considerou a ausência de competência da prefeitura do município na fiscalização do caso. O juiz responsável, Richard Fairclough, ainda alegou que o órgão apresentou autos de infração ilegais contra o jogador de futebol.

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Fairclough também destacou que não houve fiscalização na propriedade do famoso pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e as multas foram aplicadas baseadas apenas em vídeos e denúncias, sem comprovação devida do suposto dano ambiental causado pelo craque do Santos.

Ao final, o município de Mangaratiba foi condenado a arcar com as custas e honorários advocatícios do atleta. Entretanto, a prefeitura pode recorrer a decisão mediante ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).