Andressa Urach quer criar instituto de apoio para profissionais do sexo

Urach afirmou que o objetivo é ampliar o acesso ao cuidado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Andressa Urach anunciou a criação de uma instituição voltada ao apoio psicológico e à orientação de profissionais do sexo. O anúncio aconteceu na segunda-feira, 30, nas redes sociais.

O Instituto Andressa Urach vai atuar como espaço de orientação e apoio contínuo, com foco em assistência emocional, informação e fortalecimento das assistidas, segundo a modelo.

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Urach afirmou que o objetivo não é incentivar o trabalho sexual, mas ampliar o acesso ao cuidado. "Não é sobre incentivar, é sobre cuidar. É sobre olhar para essas mulheres como seres humanos que precisam de apoio", disse a loira.

Ainda de acordo com a ex-Fazenda, o contato direto com a realidade da categoria revelou situações frequentes de invisibilidade social e falta de acolhimento. "Eu vivi isso. Sei como essas mulheres são tratadas e o quanto são invisíveis no dia a dia", afirmou.

No Brasil, o trabalho sexual não é considerado crime, mas a atividade não possui regulamentação específica. Urach pontuou que o silêncio em torno do tema contribui para a vulnerabilidade dessas profissionais e dificulta o acesso a suporte.