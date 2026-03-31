INSTITUTO ANDRESSA URACH
Andressa Urach quer criar instituto de apoio para profissionais do sexo
Urach afirmou que o objetivo é ampliar o acesso ao cuidado
Por Edvaldo Sales
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A influenciadora Andressa Urach anunciou a criação de uma instituição voltada ao apoio psicológico e à orientação de profissionais do sexo. O anúncio aconteceu na segunda-feira, 30, nas redes sociais.
O Instituto Andressa Urach vai atuar como espaço de orientação e apoio contínuo, com foco em assistência emocional, informação e fortalecimento das assistidas, segundo a modelo.
Urach afirmou que o objetivo não é incentivar o trabalho sexual, mas ampliar o acesso ao cuidado. "Não é sobre incentivar, é sobre cuidar. É sobre olhar para essas mulheres como seres humanos que precisam de apoio", disse a loira.
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Ainda de acordo com a ex-Fazenda, o contato direto com a realidade da categoria revelou situações frequentes de invisibilidade social e falta de acolhimento. "Eu vivi isso. Sei como essas mulheres são tratadas e o quanto são invisíveis no dia a dia", afirmou.
No Brasil, o trabalho sexual não é considerado crime, mas a atividade não possui regulamentação específica. Urach pontuou que o silêncio em torno do tema contribui para a vulnerabilidade dessas profissionais e dificulta o acesso a suporte.
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