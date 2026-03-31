Esquema de tráfico entre Bahia e Rio é alvo de megaoperação em seis estados

Foram localizadas três grandes fazendas utilizadas para o cultivo de maconha - Foto: Ascom/PF BA

Uma operação integrada das forças de segurança deflagrada nesta terça-feira, 31, desarticula um esquema interestadual de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro com atuação na Bahia e em outros cinco estados.

Ao todo, são cumpridos 33 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 20 de busca e apreensão, em cidades baianas e também em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

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Atuação interestadual

As investigações, iniciadas há mais de dois anos em Camacan, no sul da Bahia, revelaram uma organização criminosa com ramificações em diversos municípios baianos, incluindo Salvador, além de atuação em outros estados.

O grupo operava um esquema estruturado de envio de drogas e armas do Rio de Janeiro para a Bahia, enquanto remetia dinheiro e drogas de maior valor agregado, como haxixe e “moonrock”, no sentido inverso.

Produção em larga escala

No interior baiano, em João Dourado, foram localizadas três grandes fazendas utilizadas para o cultivo de maconha com alto teor de THC. As áreas contavam com sistema de irrigação e tecnologia que permitiam até três colheitas por ano. Em uma das propriedades, os investigadores encontraram ainda um laboratório equipado com maquinário importado para o processamento da droga.

| Foto: Ascom/PF BA

Durante a operação, foram erradicados e incinerados mais de 15 toneladas de maconha, além da destruição de equipamentos usados na produção ilícita. Veículos empregados no transporte da droga também foram apreendidos.

Ordens de dentro dos presídios

O inquérito também aponta um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, com uso de contas de pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos do tráfico. Outro ponto destacado é a atuação de lideranças criminosas que, mesmo presas, continuavam a emitir ordens de dentro do sistema prisional.

| Foto: Ascom/PF BA

As investigações indicam ainda que integrantes da organização com mandados de prisão em aberto permanecem escondidos em áreas dominadas por facções no Rio de Janeiro, o que dificulta a ação policial.

Operação Midas

A ação, batizada de Operação Midas, é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus, com participação da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e do Ministério Público da Bahia, por meio do GAECO.

Segundo as autoridades, a integração entre os órgãos de segurança foi decisiva para o avanço da operação, que segue em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização dos investigados.