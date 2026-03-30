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SEGURANÇA PÚBLICA

PL Antifacção: veja os seis eixos de atuação contra o crime organizado

Lei cria o programa "Brasil contra o Crime Organizado", coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/03/2026 - 20:11 h | Atualizada em 30/03/2026 - 20:24

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Operações para a retomada de territórios serão uma das prioridades do programa "Brasil contra o Crime Organizado"
Operações para a retomada de territórios serão uma das prioridades do programa "Brasil contra o Crime Organizado" -

O programa "Brasil contra o Crime Organizado", criado a partir de um decreto que regulamenta o PL Antifacção, será estruturado em seis eixos no combate à violência urbana no país, coordenados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deverá alinhar as ações às metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030.

Financiado com recursos do orçamento da União e do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o programa busca promover o reforço operacional e de inteligência, integrando órgãos de segurança pública da União, estados, Distrito Federal e municípios.

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Confira as propostas do programa

1. Enfrentamento ao tráfico de armas e explosivos

O primeiro eixo de combate ao crime organizado prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas para definir diretrizes e prioridades no combate à fabricação e ao desvio ilegal desses materiais.

2. Asfixia financeira

O segundo eixo está focado no fortalecimento da inteligência financeira, criminal e investigação patrimonial.

Entre as principais medidas está a criação e o fortalecimento de estruturas especializadas, inclusive mediante a instituição de Comitês de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, em âmbito nacional e estadual.

3. Proteção da Amazônia e fronteiras

O terceiro eixo de atuação está centrado no combate ao crime transnacional, especialmente o tráfico de drogas. A proposta visa aliar repressão qualificada a ações de fortalecimento comunitário, com inclusão socioprodutiva de populações vulneráveis.

4. Retomada de territórios

A priori, o quarto eixo visa prevenir a ocupação de territórios por organizações criminosas e milícias a partir do fortalecimento da articulação entre entes federativos e ampliação da presença do Estado. O texto propõe a realização de operações integradas para conter o avanço dessas estruturas e retomar o controle estatal.

Posteriormente, o programa prevê a reocupação estatal e cidadã de territórios dominados pelo crime, incentivando a oferta de serviços públicos e a mediação de conflitos. Além disso, o projeto propõe a regulação de mercados explorados por grupos criminosos e a oferta de alternativas à população.

Por fim, o quarto eixo destaca a ampliação do acesso à Justiça e o reforço de políticas de mediação de conflitos e garantia de direitos nessas áreas.

5. Especialização na investigação de homicídios

O foco do quinto eixo está na modernização de sistemas de informação e no fortalecimento da prova pericial, visando aumentar os índices de esclarecimento de mortes violentas no país.

6. Melhoria no sistema prisional

O sexto eixo propõe a implementação de um padrão nacional de segurança máxima e a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, com o objetivo de reduzir o comando de organizações criminosas a partir de dentro dos presídios.

O que falta para o programa ser posto em prática?

De autoria do Governo Federal, o projeto passou pela Câmara dos Deputados no ano passado sob relatoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que alterou a estrutura inicial e apresentou seis versões do projeto.

Derrite foi secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, deixando o cargo justamente para assumir a relatoria do projeto na Câmara.

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No Senado, o texto teve a relatoria de Alessandro Vieira (MDB-SE), passando mais uma vez por uma série de mudanças e retomando a estrutura defendida pelo Governo Federal. O texto foi aprovado pelo plenário em dezembro por unanimidade.

No dia 24 de março, o PL Antifacção foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A previsão é que o decreto seja publicado oficialmente na primeira semana de abril.

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Tags:

crime organizado PL Antifacção segurança pública

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