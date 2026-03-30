AtlasIntel: Tarcísio de Freitas lidera em todos os cenários em São Paulo

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Foto: Sergio Lima | AFP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera em todos os cenários de primeiro turno na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, de acordo com uma pesquisa da AtlasIntel — em parceria com o Estadão — divulgada nesta segunda-feira, 30.

Ao todo, foram analisados quatro contextos: no primeiro, o republicano aparece com 49,1% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 42,6%. Depois, aparecem Kim Kataguiri (Missão), com 5%, e Paulo Serra (PSDB), com 1,2%.

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No segundo cenário, o nome de Haddad é substituído pelo de Simone Tebet. Ainda assim, Tarcísio de Freitas aparece em vantagem nas intenções de voto:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48,8%

Simone Tebet (MDB): 41,8%

Kim Kataguri (Missão): 5%

Paulo Serra (PSDB): 1,5%

Vantagem ampliada

Em um terceiro cenário, quando o candidato oponente de Tarcísio de Freitas é Márcio França (PSB), a vantagem do governador de São Paulo aumenta. Ele aparece com 49,4% das intenções de voto, contra 32,2% do socialista. Kim Kataguiri, com 5,3%, e Paulo Serra, com 2,1%, vêm na sequência.

O panorama muda, no entanto, quando o candidato do PSB é Geraldo Alckmin:

Tarcísio de Freitas: 48,4%

Geraldo Alckimin : 41,4%

: 41,4% Kim Kataguiri: 5,3%

Paulo Serra: 1,5%

A pesquisa da AtlasIntel ouviu 2.254 eleitores entre os dias 24 e 27 de março por meio do Recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número: BR-01079/2026.

Segundo turno

O levantamento da AtlasIntel ainda trouxe cenários de segundo turno entre Tarcísio de Freitas e os seus principais candidatos de oposição. Em todos eles, o republicano também aparece à frente dos demais. Veja os números:

Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 52,6%

Geraldo Alckimin: 44%

Brancos/Nulos/Não sei: 3,4%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas: 52,9%

Simone Tebet: 44,4%

Brancos/Nulos/Não sei: 2,7%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 53,5%

Simone Tebet: 43,2%

Brancos/Nulos/Não sei: 3,3%

Cenário 4

Tarcísio de Freitas: 54,5%

Simone Tebet: 36,2%

Brancos/Nulos/Não sei: 9,3%

AtlasIntel

O Grupo A TARDE, parceiro do instituto AtlasIntel, iniciou no domingo, 29, uma série de reportagens sobre os impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho, os desafios da educação, na saúde, nas finanças e o choque geracional.

As publicações diárias estão sendo distribuídas tanto pelo portal A TARDE, como no canal A TARDE Play, no YouTube, e nas redes sociais do grupo.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.