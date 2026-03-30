ELEIÇÕES 2026
AtlasIntel: Tarcísio de Freitas lidera em todos os cenários em São Paulo
Pesquisa da AtlasIntel foi divulgada nesta segunda-feira, 30
Por Yuri Abreu
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera em todos os cenários de primeiro turno na disputa ao Palácio dos Bandeirantes, de acordo com uma pesquisa da AtlasIntel — em parceria com o Estadão — divulgada nesta segunda-feira, 30.
Ao todo, foram analisados quatro contextos: no primeiro, o republicano aparece com 49,1% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 42,6%. Depois, aparecem Kim Kataguiri (Missão), com 5%, e Paulo Serra (PSDB), com 1,2%.
No segundo cenário, o nome de Haddad é substituído pelo de Simone Tebet. Ainda assim, Tarcísio de Freitas aparece em vantagem nas intenções de voto:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48,8%
- Simone Tebet (MDB): 41,8%
- Kim Kataguri (Missão): 5%
- Paulo Serra (PSDB): 1,5%
Vantagem ampliada
Em um terceiro cenário, quando o candidato oponente de Tarcísio de Freitas é Márcio França (PSB), a vantagem do governador de São Paulo aumenta. Ele aparece com 49,4% das intenções de voto, contra 32,2% do socialista. Kim Kataguiri, com 5,3%, e Paulo Serra, com 2,1%, vêm na sequência.
O panorama muda, no entanto, quando o candidato do PSB é Geraldo Alckmin:
- Tarcísio de Freitas: 48,4%
- Geraldo Alckimin: 41,4%
- Kim Kataguiri: 5,3%
- Paulo Serra: 1,5%
A pesquisa da AtlasIntel ouviu 2.254 eleitores entre os dias 24 e 27 de março por meio do Recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número: BR-01079/2026.
Segundo turno
O levantamento da AtlasIntel ainda trouxe cenários de segundo turno entre Tarcísio de Freitas e os seus principais candidatos de oposição. Em todos eles, o republicano também aparece à frente dos demais. Veja os números:
Cenário 1
Tarcísio de Freitas: 52,6%
Geraldo Alckimin: 44%
Brancos/Nulos/Não sei: 3,4%
Cenário 2
Tarcísio de Freitas: 52,9%
Simone Tebet: 44,4%
Brancos/Nulos/Não sei: 2,7%
Cenário 3
Tarcísio de Freitas: 53,5%
Simone Tebet: 43,2%
Brancos/Nulos/Não sei: 3,3%
Cenário 4
Tarcísio de Freitas: 54,5%
Simone Tebet: 36,2%
Brancos/Nulos/Não sei: 9,3%
AtlasIntel
O Grupo A TARDE, parceiro do instituto AtlasIntel, iniciou no domingo, 29, uma série de reportagens sobre os impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho, os desafios da educação, na saúde, nas finanças e o choque geracional.
As publicações diárias estão sendo distribuídas tanto pelo portal A TARDE, como no canal A TARDE Play, no YouTube, e nas redes sociais do grupo.
O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.
No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.
Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.
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