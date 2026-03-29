Pesquisa inédita AtlasIntel e A TARDE revela impactos da Inteligência Artificial na vida dos baianos

A mais nova pesquisa AtlasIntel/A TARDE revela como a Inteligência Artificial (IA) está presente na vida dos baianos e como essa inovação é percebida pelos mais variados grupos populacionais em diversas regiões do estado.

O levantamento “Impactos da inteligência artificial na Bahia” será publicado nesta segunda-feira, 30, pelo Portal e jornal A TARDE e será tema de uma série de reportagens, além de repercussões nas redes sociais e no audiovisual, através do A TARDE Cast e no canal A Tarde Play, no Youtube.

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As ferramentas mais usadas, a transição do atendimento humano para a IA, desafios da educação, mercado de trabalho, choque geracional, aplicações em saúde, finanças, a produção de ‘fake news’ e o uso da tecnologia como principal fonte de informação são temas que serão detalhados ao longo de toda a semana pelos jornalistas de A TARDE.

Parceria

A pesquisa “Impactos da inteligência artificial na Bahia” inaugura um novo ciclo da parceria vencedora entre o Grupo A TARDE e a AtlasIntel, empresa que revolucionou o mercado de pesquisas de opinião e foi a única a cravar a vitória de Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições de 2022, entre vários outros acertos.

Além das pesquisas de intenção de voto, a parceria inaugura uma série de levantamentos acerca de temas que permeiam o cotidiano da nossa sociedade e sobre os quais há uma grande demanda de informação.

E a escolha do primeiro tema não poderia ter sido tão feliz. A Inteligência Artificial hoje está presente em todos setores da nossa vida, seja nas mensagens que trocamos nos celulares, nos aplicativos de bancos, nas pesquisas e até na elaboração de estudos, textos, planilhas.

As grandes plataformas concentram uma infinidade de dados, sejam públicos, financeiros, científicos, notícias e até fofocas, mas nada é tão assustador quanto à capacidade de acumular informações pessoais de cada usuário.

Sim, estamos todos dentro da IA, nossos dados, fotos, movimentação financeira, hábitos de consumo, histórico médico. E como gerenciar e proteger todos esses dados? Será possível se esconder dessa inovação? Ou é melhor conhecê-la para fazer dela uma aliada?

Perguntas que poderão começar a ser respondidas a partir desta segunda-feira, com a pesquisa “Impactos da inteligência artificial na Bahia”, a primeira da série de levantamentos da nova etapa de parceria entre Atlasintel e Grupo A TARDE. Não percam!