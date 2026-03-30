Secretário assume Sedur com foco em destravar economia de Salvador

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Macedo classifica a Sedur como pasta estratégica, com impacto direto no cotidiano financeiro da cidade - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Após consolidar a trajetória à frente da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo assume agora um novo desafio no primeiro escalão municipal: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Em entrevista ao A TARDE CAST, nesta terça-feira, 31, o secretário detalha os planos para transformar a pasta em uma engrenagem facilitadora da economia soteropolitana, apostando na digitalização e na escuta ativa dos setores produtivos.

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Ao assumir o cargo, Macedo classificou a Sedur como uma pasta estratégica, com impacto direto no cotidiano financeiro da cidade.

Grandes eventos

A transição da Codesal para a Sedur traz um rigor técnico acentuado, especialmente no que tange à segurança de estruturas temporárias. De acordo com o secretário, as vistorias realizadas pela pasta em eventos de grande porte — têm caráter detalhado e preventivo.

Metas estratégicas

A gestão Sosthenes Macedo na Sedur vai ser pautada por três eixos fundamentais:

Modernização de sistemas para reduzir o tempo de resposta em licenciamentos.

Otimização interna para garantir que a burocracia não barre investimentos.

Atuação próxima a empresários, comerciantes e produtores de eventos para orientar e facilitar o desenvolvimento urbano.

A entrevista completa vai poder ser acompanhada nos canais oficiais do Grupo A TARDE.