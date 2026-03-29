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SALVADOR

Codesal emite alerta para chuvas fortes e risco de deslizamentos em Salvador

Codesal registra ocorrências e orienta população a redobrar atenção neste domingo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/03/2026 - 12:23 h

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Codesal emite alerta para chuvas em Salvador
Codesal emite alerta para chuvas em Salvador -

A Defesa Civil de Salvador (Codesal)emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas moderadas a fortes neste domingo, 29, em Salvador.

De acordo com o órgão, há risco de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis da capital baiana.

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Ocorrências já foram registradas na cidade

Segundo o boletim mais recente da Codesal, ao menos 14 solicitações já foram registradas neste domingo, sendo:

  • 6 casos de ameaça de desabamento;
  • demais ocorrências relacionadas às chuvas.

Entre os bairros com registros estão:

  • Liberdade;
  • Pau da Lima;
  • Cabula;
  • Valéria.

Previsão indica chuva ao longo de todo o dia

A previsão aponta que as pancadas de chuva podem ocorrer durante todo o dia e também à noite.

De acordo com a Climatempo:

  • temperaturas variam entre 24°C e 27°C;
  • acumulado previsto é de 10,2 mm.

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Defesa Civil orienta população

A Codesal recomenda que os moradores fiquem atentos aos alertas enviados por mensagens de texto e adotem medidas de precaução.

Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo telefone 199.

Riscos exigem atenção redobrada

Situações de chuva intensa podem aumentar o risco em áreas de encosta e locais com histórico de alagamento.

Por isso, a recomendação é:

  • evitar áreas de risco;
  • observar sinais de deslizamento, como rachaduras e inclinação de árvores;
  • buscar abrigo seguro em caso de necessidade.

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Chuvas Salvador

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