SALVADOR
Codesal emite alerta para chuvas fortes e risco de deslizamentos em Salvador
Codesal registra ocorrências e orienta população a redobrar atenção neste domingo
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A Defesa Civil de Salvador (Codesal)emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas moderadas a fortes neste domingo, 29, em Salvador.
De acordo com o órgão, há risco de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas mais vulneráveis da capital baiana.
Ocorrências já foram registradas na cidade
Segundo o boletim mais recente da Codesal, ao menos 14 solicitações já foram registradas neste domingo, sendo:
- 6 casos de ameaça de desabamento;
- demais ocorrências relacionadas às chuvas.
Entre os bairros com registros estão:
- Liberdade;
- Pau da Lima;
- Cabula;
- Valéria.
Previsão indica chuva ao longo de todo o dia
A previsão aponta que as pancadas de chuva podem ocorrer durante todo o dia e também à noite.
De acordo com a Climatempo:
- temperaturas variam entre 24°C e 27°C;
- acumulado previsto é de 10,2 mm.
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Defesa Civil orienta população
A Codesal recomenda que os moradores fiquem atentos aos alertas enviados por mensagens de texto e adotem medidas de precaução.
Em caso de emergência, a orientação é acionar o órgão pelo telefone 199.
Riscos exigem atenção redobrada
Situações de chuva intensa podem aumentar o risco em áreas de encosta e locais com histórico de alagamento.
Por isso, a recomendação é:
- evitar áreas de risco;
- observar sinais de deslizamento, como rachaduras e inclinação de árvores;
- buscar abrigo seguro em caso de necessidade.
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