POLÍCIA
Vídeo: motorista perde controle e atinge ponto de ônibus em Salvador
Pedestres que aguardavam transporte ficaram feridos após colisão
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Um carro perdeu o controle e atingiu um ponto de ônibus na noite deste sábado , 28, no bairro da Barra, em Salvador, próximo ao Cristo, um dos cartões-postais da cidade. O acidente aconteceu por volta das 21h, assustando pedestres e moradores da região.
🚨URGENTE: Acidente agora na barra; homem apagou no volante e atropelou a galera no ponto.😳— Danzinho (@eudanzinho) March 29, 2026
Aguardando mais informações e atualizo neste mesmo tweet. pic.twitter.com/scfV6KHwbi
De acordo com relatos iniciais, algumas pessoas que aguardavam transporte no local ficaram feridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, incluindo o motorista do veículo, que também recebeu atendimento médico.
Leia Também:
Até o momento, as autoridades ainda não confirmaram as causas do acidente nem o número exato de pessoas atingidas. A área foi isolada para que os procedimentos de atendimento e segurança fossem realizados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes