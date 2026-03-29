Vídeo: motorista perde controle e atinge ponto de ônibus em Salvador

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Equipes do SAMU atenderam vítimas do acidente, incluindo o motorista - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um carro perdeu o controle e atingiu um ponto de ônibus na noite deste sábado , 28, no bairro da Barra, em Salvador, próximo ao Cristo, um dos cartões-postais da cidade. O acidente aconteceu por volta das 21h, assustando pedestres e moradores da região.

🚨URGENTE: Acidente agora na barra; homem apagou no volante e atropelou a galera no ponto.😳

Aguardando mais informações e atualizo neste mesmo tweet. pic.twitter.com/scfV6KHwbi — Danzinho (@eudanzinho) March 29, 2026

De acordo com relatos iniciais, algumas pessoas que aguardavam transporte no local ficaram feridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, incluindo o motorista do veículo, que também recebeu atendimento médico.

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Até o momento, as autoridades ainda não confirmaram as causas do acidente nem o número exato de pessoas atingidas. A área foi isolada para que os procedimentos de atendimento e segurança fossem realizados.