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POLÍCIA

Vídeo: motorista perde controle e atinge ponto de ônibus em Salvador

Pedestres que aguardavam transporte ficaram feridos após colisão

Luan Julião

Por Luan Julião

29/03/2026 - 9:14 h

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Equipes do SAMU atenderam vítimas do acidente, incluindo o motorista
Equipes do SAMU atenderam vítimas do acidente, incluindo o motorista -

Um carro perdeu o controle e atingiu um ponto de ônibus na noite deste sábado , 28, no bairro da Barra, em Salvador, próximo ao Cristo, um dos cartões-postais da cidade. O acidente aconteceu por volta das 21h, assustando pedestres e moradores da região.

De acordo com relatos iniciais, algumas pessoas que aguardavam transporte no local ficaram feridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, incluindo o motorista do veículo, que também recebeu atendimento médico.

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Até o momento, as autoridades ainda não confirmaram as causas do acidente nem o número exato de pessoas atingidas. A área foi isolada para que os procedimentos de atendimento e segurança fossem realizados.

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Barra PM Salvador

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