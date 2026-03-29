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POLÍCIA

Baiano é preso em pousada suspeito de roubos a joalherias no Nordeste

Homem atuava em dupla com um piauiense. Grupo planejava novos crimes em Fortaleza

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/03/2026 - 8:35 h

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Baiano é suspeito de integrar grupo que roubava joalheirias no Nordeste
Baiano é suspeito de integrar grupo que roubava joalheirias no Nordeste -

Um baiano e um piauiense suspeitos de roubos a joalherias e instituições financeiras no Nordeste do Brasil, foram presos nesta sexta-feira, 27, em uma pousada no Ceará. Ambos tinham mandados de prisão abertos contra eles.

Além da dupla, outras três pessoas foram detidas pela Polícia Militar:

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  • Uma mulher do Maranhão, suspeita de participar dos crimes;
  • Um homem do Piauí;
  • Um homem do Maranhão.

Os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Acaraú, no local a equipe da Polícia Civil entendeu que não haviam provas suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante contra eles.

O trio foi ouvido como testemunhas e foram liberados

Dupla presa

Já os homens da Bahia e do Piauí, alvos de uma operação interestadual, ficaram presos.

Os mandados de prisão expedidos contra a dupla são oriundos das Justiças do Maranhão e Piauí. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

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Entenda a operação

A Polícia Militar chegou até o grupo após receber informações do departamento de inteligência das PMs do Tocantins e Maranhão.

Com os suspeitos foram apreendidos:

  • 1,5 gramas de cocaína;
  • sete smartphones;
  • outros equipamentos.
Itens apreendidos durante a operação
Itens apreendidos durante a operação | Foto: Divulgação | PMCE

A captura foi feita em uma ação conjunta das equipes de Inteligência Policial Militar da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e Polícia Militar do Tocantins (PMTO), na pousada da Praia do Preá, no município de Cruz-CE, na noite de sexta-feira (27).

Novos planejamentos de crimes

De acordo com a corporação cearense, ainda foram encontrados indícios de planejamentos de novas ações criminosas, que seriam cometidas em Fortaleza.

O suspeito natural do Piauí, que ficou preso, teria ainda mandados de prisão pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes, conforme a PMCE.

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