Baiano é preso em pousada suspeito de roubos a joalherias no Nordeste

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Baiano é suspeito de integrar grupo que roubava joalheirias no Nordeste - Foto: Divulgação | PMCE

Um baiano e um piauiense suspeitos de roubos a joalherias e instituições financeiras no Nordeste do Brasil, foram presos nesta sexta-feira, 27, em uma pousada no Ceará. Ambos tinham mandados de prisão abertos contra eles.

Além da dupla, outras três pessoas foram detidas pela Polícia Militar:

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Uma mulher do Maranhão, suspeita de participar dos crimes;

Um homem do Piauí;

Um homem do Maranhão.

Os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Acaraú, no local a equipe da Polícia Civil entendeu que não haviam provas suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante contra eles.

O trio foi ouvido como testemunhas e foram liberados

Dupla presa

Já os homens da Bahia e do Piauí, alvos de uma operação interestadual, ficaram presos.

Os mandados de prisão expedidos contra a dupla são oriundos das Justiças do Maranhão e Piauí. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Entenda a operação

A Polícia Militar chegou até o grupo após receber informações do departamento de inteligência das PMs do Tocantins e Maranhão.

Com os suspeitos foram apreendidos:

1,5 gramas de cocaína;

sete smartphones;

outros equipamentos.

Itens apreendidos durante a operação | Foto: Divulgação | PMCE

A captura foi feita em uma ação conjunta das equipes de Inteligência Policial Militar da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e Polícia Militar do Tocantins (PMTO), na pousada da Praia do Preá, no município de Cruz-CE, na noite de sexta-feira (27).

Novos planejamentos de crimes

De acordo com a corporação cearense, ainda foram encontrados indícios de planejamentos de novas ações criminosas, que seriam cometidas em Fortaleza.

O suspeito natural do Piauí, que ficou preso, teria ainda mandados de prisão pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes, conforme a PMCE.