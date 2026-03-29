POLÍCIA
Bahia: batida entre carro e moto termina em duas mortes na BR-116
Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas ou causas do acidente
Por Luan Julião
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Dois homens morreram em um acidente na BR-116, em Planalto, no sudoeste da Bahia, na noite deste sábado, 28. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h30, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta, provocando a morte imediata dos ocupantes da moto.
Equipes da PRF estiveram no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas, e a polícia investiga as circunstâncias do acidente.
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A PRF reforça a importância da atenção redobrada nas estradas, especialmente à noite, e alerta para o respeito à sinalização e aos limites de velocidade.
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