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POLÍCIA

Bahia: batida entre carro e moto termina em duas mortes na BR-116

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas ou causas do acidente

Luan Julião

Por Luan Julião

29/03/2026 - 7:46 h

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Acidente ocorreu na noite de sábado em Planalto
Acidente ocorreu na noite de sábado em Planalto -

Dois homens morreram em um acidente na BR-116, em Planalto, no sudoeste da Bahia, na noite deste sábado, 28. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h30, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta, provocando a morte imediata dos ocupantes da moto.

Equipes da PRF estiveram no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas, e a polícia investiga as circunstâncias do acidente.

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A PRF reforça a importância da atenção redobrada nas estradas, especialmente à noite, e alerta para o respeito à sinalização e aos limites de velocidade.

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Tags:

Bahia br-116 prf

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