Bahia: batida entre carro e moto termina em duas mortes na BR-116

Siga o A TARDE no Google

Acidente ocorreu na noite de sábado em Planalto - Foto: PRF | Divulgação

Dois homens morreram em um acidente na BR-116, em Planalto, no sudoeste da Bahia, na noite deste sábado, 28. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h30, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta, provocando a morte imediata dos ocupantes da moto.

Equipes da PRF estiveram no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas, e a polícia investiga as circunstâncias do acidente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A PRF reforça a importância da atenção redobrada nas estradas, especialmente à noite, e alerta para o respeito à sinalização e aos limites de velocidade.