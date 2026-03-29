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PLANEJAMENTO

Vistoria avalia plano de demolição de prédio após explosão no Stiep

Estrutura foi atingida por uma explosão seguida de incêndio em fevereiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

29/03/2026 - 11:41 h

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Prédio atingido por explosão no Stiep, em Salvador
Prédio atingido por explosão no Stiep, em Salvador -

O prédio 105 A, atingido por uma explosão em fevereiro no bairro do Stiep, em Salvador, passou por uma vistoria técnica neste sábado, 28, para que fosse feita a avaliação da melhor forma para colocar em prática o plano de demolição parcial da estrutura.

A avaliação foi feita por agentes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a empresa Angra, que será responsável pela execução do processo de demolição.

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De acordo com informações divulgadas pela Codesal, a nova vistoria – realizada por um especialista em estruturas – confirmou as conclusões do relatório anterior, que apontou a necessidade de demolir as partes instáveis do edifício para garantir a segurança dos moradores e da comunidade local.

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Relembre o caso

A explosão e o incêndio aconteceram na manhã do dia 27 de fevereiro, quando parte do edifício desabou e moradores precisaram deixar suas casas.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Adriano Silveira, afirmou que as informações apontam para um vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo), popularmente conhecido como gás de cozinha, como possível causa da explosão.

Segundo ele, o gás teria vazado de um botijão em um dos apartamentos e, após alguma fonte de ignição, cuja origem ainda será apurada pelo Departamento de Polícia Técnica, houve a explosão. Silveira destacou que o impacto foi tão intenso que atingiu prédios vizinhos e comprometeu a estrutura do edifício, inclusive com colapso parcial.

Os escombros da explosão só foram removidos completamente do local pela Sedur na última semana.

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explosão Salvador Stiep

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