SALVADOR
Jovens bebem menos álcool e usam mais cigarro eletrônico em Salvador
Levantamento do IBGE aponta que o uso de vapes e cigarros eletrônicos cresce entre os jovens
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Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que o consumo de álcool e drogas ilícitas entre adolescentes de 13 a 17 anos caiu na Bahia entre os anos de 2019 e 2024.
Em compensação, o uso de cigarros eletrônicos mais que dobrou tanto no estado quanto em Salvador, indicando uma grande mudança no comportamento dos jovens.
Jovens consomem menos álcool
No estado da Bahia, a proporção de adolescentes que já experimentaram alguma bebida alcoólica caiu de 60,6% em 2019 para 51,6% em 2024. Enquanto no Brasil, essa proporção caiu de 63,3% para 53,6%.
Em Salvador a estatística também baixou significativamente, mas o consumo ainda segue alto, caindo de 68,2% em 2019, para 57,8% dos estudantes em 2024.
Mesmo com essa queda, Salvador ocupa a 4ª posição entre as capitais com maior proporção de adolescentes que já bebem.
Os dados indicam que meninas consomem mais que meninos:
- Salvador: meninas 62,9% x meninos 52,8%;
- Bahia: 55,3% x 47,6%.
O consumo é maior na rede pública de ensino:
- Salvador: pública 60% x privada 52,6%;
- Bahia: 52% x 49,5%.
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Cigarro eletrônico aumenta e atinge um em cada cinco na Bahia
O maior crescimento foi o uso do cigarro eletrônico. Na Bahia, a proporção de jovens que já utilizaram vape mais que dobrou nos últimos cinco anos, passando de 9,6% para 21,2%.
Esse número é equivalente a um em cada cinco adolescentes.
Em Salvador, o crescimento foi menor, mas confirma a alta tendência, com o índice passando de 14,6% para 17,7% no período.
Cigarro comum apresenta queda
Enquanto os cigarros eletrônicos apresentam um aumento, o consumo de cigarro tradicional acabou sofrendo um movimento inverso no uso de cigarro convencional.
Na Bahia, essa porcentagem passou de 12,9% para 12,3%, mantendo o estado com o menor índice do país.
Em Salvador, a queda foi mais acentuada: de 18,0% para 12,2%, o que coloca a capital com o menor percentual entre as capitais brasileiras.
Bahia tem baixa no número do uso de uso de drogas ilícitas
A Bahia segue com a menor proporção do país de adolescentes que já experimentaram drogas ilícitas. O índice caiu de 5,5% em 2019 para 4,3% em 2024. No Brasil, a taxa também recuou, de 13,0% para 8,3%.
Em Salvador, o percentual passou de 9,1% para 7,7%, indicando redução, embora a capital tenha subido no ranking entre as capitais.
O perfil mostra que o uso é mais frequente entre meninos:
- Salvador: 9,2% x 6,2%
- Bahia: 5,2% x 3,5%
Estudantes da rede pública:
- Salvador: 9,1% x 4,6%
- Bahia: 4,5% x 3,5%
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