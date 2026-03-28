Jovens bebem menos álcool e usam mais cigarro eletrônico em Salvador

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Jovens bebem menos álcool mas usam mais cigarro eletrônico na Bahia - Foto: Clara Pessoa

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que o consumo de álcool e drogas ilícitas entre adolescentes de 13 a 17 anos caiu na Bahia entre os anos de 2019 e 2024.

Em compensação, o uso de cigarros eletrônicos mais que dobrou tanto no estado quanto em Salvador, indicando uma grande mudança no comportamento dos jovens.

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Jovens consomem menos álcool

No estado da Bahia, a proporção de adolescentes que já experimentaram alguma bebida alcoólica caiu de 60,6% em 2019 para 51,6% em 2024. Enquanto no Brasil, essa proporção caiu de 63,3% para 53,6%.

Em Salvador a estatística também baixou significativamente, mas o consumo ainda segue alto, caindo de 68,2% em 2019, para 57,8% dos estudantes em 2024.

Mesmo com essa queda, Salvador ocupa a 4ª posição entre as capitais com maior proporção de adolescentes que já bebem.

Os dados indicam que meninas consomem mais que meninos:

Salvador: meninas 62,9% x meninos 52,8%;

Bahia: 55,3% x 47,6%.

O consumo é maior na rede pública de ensino:

Salvador: pública 60% x privada 52,6%;

Bahia: 52% x 49,5%.

Cigarro eletrônico aumenta e atinge um em cada cinco na Bahia

O maior crescimento foi o uso do cigarro eletrônico. Na Bahia, a proporção de jovens que já utilizaram vape mais que dobrou nos últimos cinco anos, passando de 9,6% para 21,2%.

Esse número é equivalente a um em cada cinco adolescentes.

Em Salvador, o crescimento foi menor, mas confirma a alta tendência, com o índice passando de 14,6% para 17,7% no período.

O consumo tem crescido cada vez mais | Foto: Ilustrativa | Freepik

Cigarro comum apresenta queda

Enquanto os cigarros eletrônicos apresentam um aumento, o consumo de cigarro tradicional acabou sofrendo um movimento inverso no uso de cigarro convencional.

Na Bahia, essa porcentagem passou de 12,9% para 12,3%, mantendo o estado com o menor índice do país.

Em Salvador, a queda foi mais acentuada: de 18,0% para 12,2%, o que coloca a capital com o menor percentual entre as capitais brasileiras.

Uso de cigarro normal cai | Foto: Banco Mundial/ONU/Divulgação

Bahia tem baixa no número do uso de uso de drogas ilícitas

A Bahia segue com a menor proporção do país de adolescentes que já experimentaram drogas ilícitas. O índice caiu de 5,5% em 2019 para 4,3% em 2024. No Brasil, a taxa também recuou, de 13,0% para 8,3%.

Em Salvador, o percentual passou de 9,1% para 7,7%, indicando redução, embora a capital tenha subido no ranking entre as capitais.

O perfil mostra que o uso é mais frequente entre meninos:

Salvador: 9,2% x 6,2%

Bahia: 5,2% x 3,5%

Estudantes da rede pública: