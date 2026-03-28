Rui Costa e Padilha cumprem agenda de entregas e obras na saúde em Salvador

Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O governo federal realiza, nesta segunda-feira, 30, uma série de entregas e anúncios na área da saúde em Salvador, com a presença dos ministros Alexandre Padilha e Rui Costa. As ações fazem parte dos investimentos do Novo PAC e têm como foco ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital baiana.

A agenda começa nas primeiras horas do dia, com a inauguração da primeira etapa do ambulatório do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos. A nova estrutura deve reforçar a oferta de atendimentos especializados, com destaque para áreas como ginecologia, mastologia e cirurgias oncológicas, consideradas estratégicas para a redução do tempo de espera por procedimentos na rede pública.

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Ainda no período da manhã, a programação segue no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, onde serão entregues novas ambulâncias do Samu 192, Unidades Odontológicas Móveis e conjuntos de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os itens vão fortalecer a atenção primária e ampliar o acesso da população a serviços essenciais, incluindo ações de saúde bucal.

Durante o evento, também está prevista a assinatura de ordens de serviço para a construção de novas UBS e Centros de Atenção Psicossocial (Caps), ampliando a rede de atendimento em diferentes regiões do estado.

As iniciativas integram o programa federal voltado à ampliação de consultas, exames e cirurgias especializadas no SUS, com o objetivo de reduzir filas e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.