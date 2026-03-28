Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Rui Costa e Padilha cumprem agenda de entregas e obras na saúde em Salvador

Agenda inclui entregas do Novo PAC Saúde e autorização de novas obras na rede pública

Luan Julião

Por Luan Julião

28/03/2026 - 15:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa
Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa -

O governo federal realiza, nesta segunda-feira, 30, uma série de entregas e anúncios na área da saúde em Salvador, com a presença dos ministros Alexandre Padilha e Rui Costa. As ações fazem parte dos investimentos do Novo PAC e têm como foco ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital baiana.

A agenda começa nas primeiras horas do dia, com a inauguração da primeira etapa do ambulatório do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos. A nova estrutura deve reforçar a oferta de atendimentos especializados, com destaque para áreas como ginecologia, mastologia e cirurgias oncológicas, consideradas estratégicas para a redução do tempo de espera por procedimentos na rede pública.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Parque do Abaeté ressurge após investimento milionário
Moraes proíbe drones em área próxima da casa de Bolsonaro
Geraldo Alckmin anuncia saída do governo Lula

Ainda no período da manhã, a programação segue no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, onde serão entregues novas ambulâncias do Samu 192, Unidades Odontológicas Móveis e conjuntos de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os itens vão fortalecer a atenção primária e ampliar o acesso da população a serviços essenciais, incluindo ações de saúde bucal.

Durante o evento, também está prevista a assinatura de ordens de serviço para a construção de novas UBS e Centros de Atenção Psicossocial (Caps), ampliando a rede de atendimento em diferentes regiões do estado.

As iniciativas integram o programa federal voltado à ampliação de consultas, exames e cirurgias especializadas no SUS, com o objetivo de reduzir filas e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia governo federal Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x