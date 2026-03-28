Geraldo Alckmin anuncia saída do governo Lula

Geraldo Alckmin deixará cargo importante no governo Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou, nesta sexta-feira, 27, que deixará o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 2 de abril. A decisão ocorre junto com a indefinição do seu futuro político.

Alckmin deixará o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços dentro do prazo de desincompatibilização, como prevê a legislação eleitoral, mas permanecerá como vice. A tendência é que ele seja novamente indicado para compor a chapa presidencial com Lula.

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Cumprindo a legislação, vice-presidência não tem desincompatibilização, mas do ministério tem. Então, a data é 4 de abril, mas dia 3 é sexta-feira santa, então provavelmente dia 2 Geraldo Alckmin

Democracia x ditadura

Alckmin afirmou, durante agenda do PSB, seu partido, que as eleições de outubro, concentradas até o momento entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), colocarão em lados opostos os defensores da democracia e os defensores de ditaduras.

"Vamos ter, este ano, uma escolha entre quem respeita o povo e quer democracia e quem gosta de ditadura, que é mandar no povo", disparou o vice-presidente.