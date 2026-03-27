Bruno Reis confirma saída de secretários da Prefeitura de Salvador

Bruno Reis anunciou a saída de parte do secretariado. - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou a saída de uma parte do seu secretariado. O anúncio foi feito durante inauguração da Escola Municipal Papa Francisco em Nova Esperança na manhã desta sexta-feira, 27. As mudanças irão acontecer em função das eleições deste ano.

“Está prevista a saída do secretário de Infraestrutura Luiz Carlos (Republicanos), que vai contribuir na campanha, do secretário de Relações Institucionais, Igor Dominguez (DC), que é pré-candidato a deputado estadual, e a saída do secretário de governo, Cacá Leão (PP), que é pré-candidato a deputado federal”, declarou.

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Bruno informou que os substitutos dos titulares ainda não foram definidos, mas devem ser apresentados nos próximos dias.

“A gente está definindo os nomes que irão dar continuidade a esse trabalho, que irão sucedê-los, e aí, assim que a gente definir esses nomes, que devem ocorrer até o prazo final das descompatibilizações, a gente anuncia esses novos colaboradores”, concluiu.