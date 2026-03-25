Bruno Reis é eleito vice da FNP e reforça protagonismo de Salvador

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Bruno Reis assume como 2º vice-presidente da FNP - Foto: Divulgação PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi eleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), nesta terça-feira, 24, durante reunião da entidade realizado, em Curitiba, no Paraná.

A escolha reforça o protagonismo da capital baiana no cenário político nacional. A nova composição da diretoria, até 2027, também foi escolhida no evento.

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A presidência da FNP ficará com Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, consolidando uma gestão formada por líderes de capitais e grandes municípios.

Desde janeiro, ele estava interinamente no cargo no lugar de do então presidente Eduardo Paes. Já a primeira vice-presidência será ocupada por Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.

Com a eleição, Bruno Reis assume como 2º vice-presidente e amplia seu espaço dentro da articulação municipalista.

Ele já integrava a diretoria da FNP como vice-presidente de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

“Recebo essa missão com muita honra e, acima de tudo, com o compromisso de trabalhar ainda mais pelas cidades brasileiras", afirma Reis.

Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos

A FNP reúne capitais e cidades com mais de 80 mil habitantes em pautas coletivas junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Nos bastidores, a leitura é de que o movimento fortalece Salvador nas negociações nacionais, especialmente em temas como financiamento urbano e gestão de riscos.

São nestas áreas que Bruno Reis atua diretamente ao presidir a comissão de prevenção de desastres da entidade.

Ao assumir o novo posto, o prefeito sinalizou que pretende usar o cargo para intensificar a defesa dos municípios.

"A Frente Nacional dos Prefeitos é um espaço fundamental de articulação, onde a gente consegue levar as pautas dos municípios para o centro das decisões do país”, finaliza Bruno Reis.