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RUPTURA

Após divergências com Tarcísio, Kassab deixa cargo no governo de SP

Presidente do PSD afirmou que agora tem como foco o calendário eleitoral deste ano

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/03/2026 - 19:25 h

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Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrata (PSD)
Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrata (PSD) -

Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrata (PSD), anunciou nesta quarta-feira, 25, a sua saída do cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Ele afirmou que a função se tornou incompatível diante de suas responsabilidades como presidente nacional do PSD em um ano de disputa eleitoral.

“Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período”, justificou Kassab em nota compartilhada em suas redes sociais.

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Kassab também destacou no comunicado o apoio do PSD à eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022, afirmando que os quatro anos de governo foram marcados por “notáveis avanços em todos os setores”. Ele ainda afirmou que a candidatura de Tarcísio à reeleição, neste ano, também será apoiada pela sigla.

Divergência interna

A saída ocorre em meio a rumores de que a relação entre Kassab e Tarcísio estivesse estremecida, já que ambos discordaram em relação ao futuro político do governador.

Acreditando que Tarcísio deveria disputar a Presidência, Kassab chegou a afirmar que ele não poderia ser “submisso” à família Bolsonaro. O governador, por sua vez, optou por não entrar na disputa presidencial para tentar a reeleição no estado.

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Além disso, Kassab também teria acumulado atritos com o vice-governador Felício Ramuth (PSD), mantido por Tarcísio como vice na chapa de reeleição. Fontes próximas apontam que o presidente do PSD chegou a manifestar interesse em ser vice de Tarcísio para as eleições deste ano no estado.

Sendo assim, é esperado que a saída de Ramuth do PSD seja anunciada já nas próximas semanas.

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Tags:

eleições Gilberto Kassab Tarcísio de Freitas

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