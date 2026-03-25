Mau uso de IA nas eleições pode gerar punição pesada, diz especialista

Jaime Barreiros, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA). - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Saber como lidar com a manipulação por inteligência artificial será o principal desafio da Justiça Eleitoral brasileira nas eleições deste ano. Com o uso das novas tecnologias, ficará cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira, o que pode gerar graves consequências no processo.

Em entrevista para o A TARDE Cast nesta quarta-feira, 25, o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), Jaime Barreiros, avaliou que o uso indevido da IA deverá ser observado com ainda mais atenção no pleito de outubro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje a própria ideia de verdade está se perdendo, a gente não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira. Aprovamos uma resolução do TSE disciplinando a propaganda eleitoral que tente enfrentar essa questão. Por exemplo: o eleitor não poderá perguntar para a IA qual o melhor candidato ou em quem votar. Os candidatos também não poderão manipular vídeos e nem áudios. Se isso for descoberto, ele pode perder o registro de candidatura e ficar inelegível por 8 anos”, explicou Barreiros.

De acordo com o especialista, existe uma dificuldade muito grande de combater a informação falsa disseminada nas redes sociais, mas a Justiça Eleitoral se prepara de forma preventiva com palestras e programas como Jovem Eleitor, ou o Eleitor do Futuro realizada pela Escola Judiciária Eleitoral e também mais repressiva, com a punição dos candidatos que estiverem por trás de manipulações.

“Realmente é muito difícil. O TSE montou uma cadeia junto com os TREs regionais de defesa da democracia de combate à desinformação, inclusive investindo em tecnologia para averiguar quando um vídeo é falso e quando não é. É um grande desafio e a tendência é que o uso dessas novas tecnologias para o mal aumente bastante. Temos que nos adaptar a essa realidade”, alertou.

Jaime Barreiros foi o entrevista do A TARDE Cast desta quarta-feira, 25. | Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

A TARDE Cast

O A TARDE Cast é um vídeocast do Portal A TARDE que foca em política e temas relevantes para a Bahia. Acompanhe as entrevistas no canal A Tarde Play, no Youtube.