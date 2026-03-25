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AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro no 1º turno
Levantamento ouviu mais de 5 mil pessoas entre os dias 18 e 23 de março
Por Anderson Ramos
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O presidente Lula (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos cenários de primeiro turno simulados pela pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.
De acordo com o levantamento, nos quatro cenários onde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é apresentado como o principal nome da oposição contra o petista, os resultados são os seguintes:
- Cenário 1: Lula tem 45,9% das intenções de voto contra 40% de Flávio Bolsonaro;
- Cenário 2: Lula mantém 4,5% enquanto Flávio Bolsonaro sobe para 42,4%;
- Cenário 3: Lula permanece com 45,7% e Flávio Bolsonaro aparece com 40,6%;
- Cenário 4: Lula tem 45,6% e o governador de São Paulo tem 33,3% (neste cenário Flávio não é citado);
- Cenário 5: Lula registra 45,7% contra 35,8% de Flávio Bolsonaro (neste cenário, Tarcísio de Freitas também aparece com 8%).
Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04227/2026, a AtlasIntel ouviu 5.028 respondentes entre os dias 18 e 23 de março, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de ±1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
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AtlasIntel
O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.
No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.
Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.
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