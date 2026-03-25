Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESQUISA

AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro no 1º turno

Levantamento ouviu mais de 5 mil pessoas entre os dias 18 e 23 de março

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

25/03/2026 - 8:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula lidera em todos os cenários de 1º turno.
Lula lidera em todos os cenários de 1º turno. -

O presidente Lula (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos cenários de primeiro turno simulados pela pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

De acordo com o levantamento, nos quatro cenários onde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é apresentado como o principal nome da oposição contra o petista, os resultados são os seguintes:

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Cenário 1: Lula tem 45,9% das intenções de voto contra 40% de Flávio Bolsonaro;
  • Cenário 2: Lula mantém 4,5% enquanto Flávio Bolsonaro sobe para 42,4%;
  • Cenário 3: Lula permanece com 45,7% e Flávio Bolsonaro aparece com 40,6%;
  • Cenário 4: Lula tem 45,6% e o governador de São Paulo tem 33,3% (neste cenário Flávio não é citado);
  • Cenário 5: Lula registra 45,7% contra 35,8% de Flávio Bolsonaro (neste cenário, Tarcísio de Freitas também aparece com 8%).
Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro no 1º turno
| Foto: Reprodução / AtlasIntel

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04227/2026, a AtlasIntel ouviu 5.028 respondentes entre os dias 18 e 23 de março, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de ±1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Leia Também:

AtlasIntel: STF é rejeitado pela maioria dos brasileiros; veja os números
"Lula consolida cenário de vitória", dizem deputados baianos após AtlasIntel
AtlasIntel: Lula supera Flávio Bolsonaro em ranking de estabilidade democrática

AtlasIntel

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Flávio Bolsonaro Instituto AtlasIntel Lula Pesquisa Eleitoral

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula lidera em todos os cenários de 1º turno.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Lula lidera em todos os cenários de 1º turno.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Lula lidera em todos os cenários de 1º turno.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Lula lidera em todos os cenários de 1º turno.
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

x