Marcelo Nilo se prepara para assumir mandato na Câmara após anos fora

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Deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O tão esperado retorno político do ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) pode acontecer em breve. Isso porque o ex-parlamentar, que está fora da cena desde 2023, deve assumir um mandato tampão na Câmara dos Deputados.

O retorno do ex-parlamentar ocorrerá devido ao pedido de licença do deputado Alex Santana, que se afastará do mandato, para ajudar na campanha eleitoral do pastor Abrão, rumo a Brasília.

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A informação foi confirmada pelo próprio Santana ao portal A TARDE nesta terça-feira, 24. A expectativa é que ele deixe à Câmara também no mês de julho, quando é dada oficialmente a largada para pré-campanha eleitoral.

E o Senado?

Antes dessa articulação, Nilo ensaiou o lançamento de uma candidatura independente ao Senado, conforme antecipado por A TARDE, pelo partido Democracia Cristã (DC), no arco de alianças da oposição.

A iniciativa, contudo, perdeu força após uma nova conversa entre o ex-deputado federal e os seus pares. Ainda segundo informações obtidas pelo portal, Nilo deve ser indicado para ocupar a suplência do Senado.

A medida foi uma solução encontrada pela oposição para acalmar os ânimos do ex-parlamentar. No campo, os pré-candidatos à Câmara Alta são:

Angelo Coronel (Republicanos);

João Roma (PL).

Candidatos ao Senado

Além dos citados, outros três nomes estão colocados na disputa pelas duas cadeiras em jogo no Senado. Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (Republicanos), eleitos em conjunto em 2018, estarão em lados opostos.

Pré-candidatos ao Senado: