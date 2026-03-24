DE VOLTA À CENA
Marcelo Nilo se prepara para assumir mandato na Câmara após anos fora
Afastamento de Alex Santana abre caminho para o retorno de Nilo à Brasília
Por Rodrigo Tardio e Gabriela Araújo
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O tão esperado retorno político do ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) pode acontecer em breve. Isso porque o ex-parlamentar, que está fora da cena desde 2023, deve assumir um mandato tampão na Câmara dos Deputados.
O retorno do ex-parlamentar ocorrerá devido ao pedido de licença do deputado Alex Santana, que se afastará do mandato, para ajudar na campanha eleitoral do pastor Abrão, rumo a Brasília.
A informação foi confirmada pelo próprio Santana ao portal A TARDE nesta terça-feira, 24. A expectativa é que ele deixe à Câmara também no mês de julho, quando é dada oficialmente a largada para pré-campanha eleitoral.
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E o Senado?
Antes dessa articulação, Nilo ensaiou o lançamento de uma candidatura independente ao Senado, conforme antecipado por A TARDE, pelo partido Democracia Cristã (DC), no arco de alianças da oposição.
A iniciativa, contudo, perdeu força após uma nova conversa entre o ex-deputado federal e os seus pares. Ainda segundo informações obtidas pelo portal, Nilo deve ser indicado para ocupar a suplência do Senado.
A medida foi uma solução encontrada pela oposição para acalmar os ânimos do ex-parlamentar. No campo, os pré-candidatos à Câmara Alta são:
- Angelo Coronel (Republicanos);
- João Roma (PL).
Candidatos ao Senado
Além dos citados, outros três nomes estão colocados na disputa pelas duas cadeiras em jogo no Senado. Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (Republicanos), eleitos em conjunto em 2018, estarão em lados opostos.
Pré-candidatos ao Senado:
- Jaques Wagner (PT);
- Angelo Coronel (Republicanos);
- Rui Costa (PT);
- João Roma (PL);
- Delliana Ricelli (Psol).
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