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TABULEIRO POLÍTICO

Marcelo Nilo ensaia candidatura independente ao Senado

Ex-deputado perde espaço dentro do Republicanos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/03/2026 - 16:30 h | Atualizada em 19/03/2026 - 16:43

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Marcelo Nilo pode ser candidato ao Senado
Marcelo Nilo pode ser candidato ao Senado -

O ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos), sem mandato eletivo desde 2023, estuda uma alternativa para disputar o Senado nas eleições de outubro, fora do Republicanos, que terá o senador Angelo Coronel como nome para o pleito.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, Nilo ensaia uma filiação ao Democracia Cristã, hoje no arco de alianças da oposição, após ser convidado pelo ex-ministro Aldo Rebelo, pré-candidato do partido à presidência da República.

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Nilo esteve no lançamento da pré-candidatura de Aldo, em janeiro deste ano, a convite do próprio político, segundo nomes próximos a Nilo, que tem dito, nos bastidores, que pode tentar o 'voo solo'.

Isolado

Isolado no Republicanos, partido ao qual se filiou em 2022, na esperança de ser candidato ao Senado ou vice na chapa de oposição, Marcelo Nilo deixou claro, desde então, que permanecia com o mesmo desejo de compor uma majoritária nas eleições de outubro.

Sem mandato e sem os antigos aliados, O que inclui prefeitos do seu reduto eleitoral, Nilo ficou isolado no Republicanos. Pessoas próximas ao ex-parlamentar afirmam que a possível candidatura, que não contaria com tempo de televisão, é uma tentativa de frear o isolamento político dentro do partido.

Alternativa

Uma alternativa apresentada pelo bloco de oposição é entregar a Nilo, primeiro suplente do Republicanos na Câmara dos Deputados, um 'mandato tampão', o que passa pela saída de Alex Santana, que não será candidato à reeleição.

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A estratégia é dar a Nilo uma recompensa pelos 'sacrifícios' recentes feitos pelo político, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O Portal A TARDE entrou em contato com Nilo nos últimos dias, que confirmou que a possibilidade de ser candidato ao Senado ainda está no radar, mesmo sem espaço na chapa majoritária.

Candidatos ao Senado

Até o momento, cinco nomes estão colocados na disputa pelas duas cadeiras em jogo no Senado. Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (Republicanos), eleitos em conjunto em 2018, estarão em lados opostos.

Pré-candidatos ao Senado:

  • Jaques Wagner (PT);
  • Angelo Coronel (Republicanos);
  • Rui Costa (PT);
  • João Roma (PL);
  • Delliana Ricelli (Psol).

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eleições Marcelo Nilo

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