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ELEIÇÕES

Leo Prates decide data para oficializar filiação ao Republicanos

Deputado federal concede entrevista ao grupo A TARDE nesta quinta, 19

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/03/2026 - 11:17 h

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Leo Prates confirma filiação ao Republicanos
Leo Prates confirma filiação ao Republicanos -

O deputado federal Leo Prates, que recentemente deixou o PDT, já tem uma nova casa. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o parlamentar bateu o martelo nesta quinta-feira, 19, e confirmou que irá se filiar ao Republicanos.

O ato oficial de filiação está marcado para a próxima quinta-feira, 26, no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, em Salvador, e deve reunir lideranças políticas, aliados e apoiadores de diversas regiões do estado.

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A confirmação ocorre dias depois de o senador Angelo Coronel, que deixou o PSD após romper com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), também se filiar ao Republicanos e reforçar o grupo de oposição liderado pelo ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).

Por que Prates saiu do PDT?

Ao anunciar a saída do PDT, Prates afirmou que, embora se identificasse com o partido, “circunstâncias regionais forçaram” a decisão.

O principal motivo, segundo o deputado, foi o retorno da sigla, comandada na Bahia pelo também deputado federal Félix Mendonça Júnior, à base de apoio de Jerônimo Rodrigues.

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De acordo com apuração do Portal A TARDE, Prates avalia que essa mudança poderia se tornar um problema para sua tentativa de reeleição, já que ele permanece alinhado ao bloco de oposição.

Estou de casa nova, muito feliz e grato pelo acolhimento que recebi no Republicanos. Chego com ainda mais disposição para trabalhar pelo povo da Bahia
Leo Prates

Antes de acertar com o Republicanos, o deputado chegou a avaliar um convite feito pelo União Brasil.

Entrevista

Leo Prates conta os bastidores da filiação e o futuro da vida política em entrevista exclusiva ao A TARDE Cast, podcast do A TARDE Play, às 17 horas desta quinta-feira.

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