Republicanos e União Brasil disputam o passe do deputado Leo Prates

Deputado Leo Prates deve disputar novamente Câmara dos Deputados - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

A saída do deputado federal Leo Prates do PDT anunciada nesta terça-feira, 17, levantou um questionamento sobre o novo destino do parlamentar na política. Nos bastidores, o baiano já se movimenta para encontrar um ninho para se abrigar.

Até o momento, a nova sigla de Prates ainda é incerta. Mas, dois partidos tem chamado a sua atenção:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

União Brasil;

Republicanos.

O deputado baiano, por sua vez, está mais inclinado a se filiar ao partido Republicanos, comandado por Márcio Marinho, conforme apuração do portal A TARDE.

O movimento de Prates se assemelha com o do senador Angelo Coronel e o seu filho, Diego Coronel, que anunciaram a entrada na legenda nesta tarde.

Um dos pontos que chama atenção é a sobrevivência eleitoral de Prates dentro de uma legenda tida como conservadora e conhecida por sua forte ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Quando será a mudança?

O prazo final para a tomada de decisão de Prates deve ser feito até a próxima sexta-feira, 20, segundo informações obtidas por A TARDE. No entanto, Prates tem até o dia 4 de abril, fim da janela partidária, para definir o seu futuro.

Aumento de bancada

Um dos motivos para que Leo Prates se filie ao partido ligado a Igreja Universal deve-se a meta ousada da legenda em aumentar a bancada e eleger quatro a cinco deputados federais.

Atualmente, o Republicanos tem três parlamentares de mandato, são eles:

Deputado Márcio Marinho;

Deputada Rogéria Santos;

Deputado Alex Santana, que não deve concorrer às eleições neste ano.

Relembre a votação dos deputados em 2022

Deputado Leo Prates, à época no PDT: 143.763 votos

Deputado Márcio Marinho: 118.904 votos

Deputada Rogéria Santos: 82.012 votos

Deputado Alex Santana: 106.940 votos

O porquê da saída de Prates do PDT

A decisão pela saída do ninho pedetista, conforme Leo Prates, se deve ao fato de a cúpula estadual do partido, comandada pelo também deputado federal Félix Mendonça Junior, ter migrado para a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"As circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos. Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Desta forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido", aponta Leo Prates.